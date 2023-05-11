'Находился в эйфории': гвардеец на псевдо 'Покемон' рассказал, как сбил российскую ракету Х-55. Видео

20-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины на псевдо "Покемон" рассказал, как сбил российскую крылатую ракету Х-55 во время ночной атаки на Киев 9 мая. Защитник Украины признался, что от точного выстрела несколько часов находился в эйфории.

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Он также заверил, что украинская система противовоздушной обороны сбивает все враждебные цели. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

"В 4:05 началась тревога, мы вышли на боевое дежурство, как всегда. Затем в 5 часов нам передали, что они (ракеты, - ред.) уже приближаются к Киеву. А в 5:23 я визуально и акустически эту ракету обнаружил и уничтожил воздушную цель", – рассказал "Покемон".

"Когда ракета вышла и пошла за вражеской ракетой, то в небе была вспышка и звук. Тогда я понял, что сбил ракету. Я сразу кричал: "Ура". […] Я был в эйфории до 7 часов. Когда я заступал на дежурство, думаю, сегодня у брата день рождения, возможно, сделаю подарок. Когда сбил ракету, я уже понимал, что сделал подарок", – добавил он.

Отдельно защитника, спасшего украинцев от вражеской ракеты, поздравил командующий Национальной гвардией Украины Юрий Лебедь.

"Украинцы могут не переживать. Наша ПВО всегда сможет сбить враждебную цель", – заверил нацгвардеец.

Следует отметить, что военнослужащему всего 20 лет. Он присоединился к "Гвардии наступления" и взял себе позывной "Покемон". Он совершил пуск с ПЗРК "Игла" и точным выстрелом сбил крылатую ракету Х-55.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 9 мая Россия устроила атаку на Украину. Украинская ПВО сбила ракеты над Киевом, Днепром и Черкасщиной.

– В общей сложности российские войска под утро запустили по Украине 25 крылатых ракет, 23 сбили украинские воины.

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