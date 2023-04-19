МЗС України запросило президента Бразилії відвідати нашу країну.

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Що ж, нормальний хід: нехай на власні очі побачить наслідки російської агресії, поспілкується з людьми та ще й, можливо, як деякі інші високі гості, у бомбосховищі. Людям незаангажованим такі візити йдуть на користь.

Щодо Лули да Сілви, знаючи його політичну траєкторію та уподобання, дуже сумніваюся, але чому не спробувати. Цікаво вже те, прийме він запрошення чи під якимось приводом відмовиться. Щодо цього можна навіть тоталізатор влаштувати.

Тільки не нагороджуйте, будь ласка, Лулу, шановні. Ваші попередники це вже робили. За президента Кучми Лула да Сілва став кавалером ордена Ярослава Мудрого І ступеню (2003 рік), а за президента Ющенка - кавалером ордена Свободи (2009).І що, посприяло це українсько-бразильському співробітництву? Якби ж то!

В 2015 році, коли на чолі Бразилії стояла наступниця і протеже звинуваченого в корупції Лули, згодом також звинувачена в корупції Ділма Русеф, Бразилія розірвала двосторонню угоду з Україною про будівництво поблизу Атлантичного океану космодрому Алкантара для запуску ракет-носіїв РН "Циклон-4". Збитки української сторони знаючі люди оцінювали тоді в суми з вісьмома нулями. Причому не в гривнях. А в березні нинішнього року Ділма Русеф була обрана президентом банку країн-членів БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР). Щось іще треба пояснювати?

Щоправда, її тодішня українська влада не нагороджувала. Може, не встигла, бо надто швидко за її каденції спалахнув корупційний скандал.

Зате кавалерами ордена Ярослава Мудрого І ступеню за каденції Кучми (як і Лула) встигли стати такі персонажі з, делікатно кажучи, сумнівною репутацією як тодішній президент Сирії і татусь нинішнього Башар аль-Асад, лівійський лідер Муаммар Кадафі, ордер на арешт якого в 2011 році - тобто вже на кавалера українського ордена - видав, як оце нещодавно на Путіна, Міжнародний кримінальний суд. А ще в тому списку вже за Януковича опинився "патріарх" Кіріл.

А ще ж є й інші ордени, списки нагороджених якими потребують прополки. Бо незручно якось перед нашими захисниками. Чи не так?