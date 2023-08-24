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Наев в День Независимости: наша победа добывается потом и кровью, это подвиг каждого воина

Мария Шевчук
Общество
2 минуты
603
Наев в День Независимости: наша победа добывается потом и кровью, это подвиг каждого воина

Во время рабочей поездки по Северной операционной зоне командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил защитников с Днем Независимости Украины. Командующий пообщался с бойцами подразделения, недавно вернувшегося с востока после выполнения боевых задач в Серебрянском лесничестве возле Кременной на Луганщине.

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Об этом сообщило командование Объединенных сил ВС Украины.

Наев в День Независимости: наша победа добывается потом и кровью, это подвиг каждого воина

"Вы прошли настоящее горнило войны. Вы мужественно отражали вражеские атаки, отчаянно прикрывая друг друга на поле боя. Это свидетельствует о хорошей обученности, полной боеготовности, профессионализме, а главное – любви к своей стране", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Наев в День Независимости: наша победа добывается потом и кровью, это подвиг каждого воина
Наев в День Независимости: наша победа добывается потом и кровью, это подвиг каждого воина

В ходе разговора командующий сосредоточил внимание на потребности отдыха для украинских воинов, поскольку считает, что отдых с родными является хорошей мотивацией и важным стимулом к дальнейшей борьбе.

Наев в День Независимости: наша победа добывается потом и кровью, это подвиг каждого воина

"Защищая территориальную целостность и независимость Украины, военные прилагают очень много усилий. Нужно помнить, что наша победа добывается потом и кровью. Это победоносный подвиг каждого воина. Низкий вам поклон и искренняя благодарность за ваше мужество и доблестную службу", – подчеркнул генерал-лейтенант Сергей Наев.

Вместе победим!

Наев в День Независимости: наша победа добывается потом и кровью, это подвиг каждого воина