Наев о работе военных журналистов: они рискуют жизнью, рассказывая миру правду о преступлениях РФ

В пятницу, 16 февраля, Украина чествует военных журналистов. Они внесли и вносят огромный вклад в информационную борьбу с российской агрессией. Они первые, кто собственными глазами видит победы и достижения нашего войска.

Генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил военных журналистов с профессиональным праздником.

"Именно из информации от военных журналистов и пресс-офицеров подразделений Вооруженных Сил Украины начинается утро каждого украинца уже почти 10 лет. Рискуя своей жизнью, они рассказывают всему миру правду о военных преступлениях российских захватчиков на территории Украины. Именно военные журналисты готовят тысячи сообщений, сюжетов и репортажей с передовой в условиях боевых действий. Они не только оперативно и достоверно предоставляют информацию, но и, что иногда критически важно, предоставляют ее именно тогда, когда о ней уже можно говорить официально", – написал Наев.

Он отметил, что в этот день украинцы уважают не только военных журналистов, но и их гражданских коллег, которые с первых дней российской агрессии стоят рядом с украинской армией в самых горячих местах российско-украинского противостояния.

"Желаю вам воодушевления, мужества и терпения в вашем нелегком труде в пользу Украины. Мы верим и ждем от вас самой главной новости – о нашей желаемой Победе! Слава Украине! Вместе победим!" – поздравил генерал-лейтенант.