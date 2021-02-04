Наемники России притихли на Донбассе – штаб ООС

За минувшие сутки, 3 февраля, на большинстве участков в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина со стороны войска РФ.

Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня, сообщили в пресс-службе штаба ООС.

Так, недалеко от населенного пункта Гнутово российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета. А вблизи Водяного, что на Приазовье, оккупанты совершили несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Обо всех фактах нарушений режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников не было.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинского военнослужащего, который исчез со своих позиций на Донбассе, нашли в плену "ДНР". Там его заставили записать видео, дискредитирующее ВСУ.