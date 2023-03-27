Надводные дроны ограничивают операции Черноморского флота РФ: разведка Британии рассказала о последствиях ''бавовны''

"Бавовна", которая произошла 22 марта во временно оккупированном Крыму, вероятно, не нанесла ущерба российским оккупантам. При этом беспилотные надводные аппараты Unmanned Surface Vessel (USV) значительно ограничивают операции Черноморского флота Российской Федерации.

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Соответствующий вывод сделали в военной разведке Великобритании. Отмечается, что 22 марта как минимум три надводных дрона и один летательный аппарат попытались нанести удар по российской военно-морской базе в Севастополе в оккупированном Крыму.

Согласно сообщениям из открытых источников, один USV был остановлен оборонительными бонами, а два были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что в этот раз ни одно российское судно якобы не пострадало.

Однако в результате предыдущей атаки USV на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров".

"Несмотря на то, что новые атаки, скорее всего, не нанесли ущерба каким-либо военным объектам, угроза USV, вероятно, продолжает сдерживать действия российского Черноморского флота", – считают британские разведчики.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ночью 24 марта в Севастополе также были слышны взрывы. Оккупационный "губернатор" Михаил Развожаев заявил о "профилактической" работе: якобы "в городе все спокойно".

– Два дня назад в оккупированном Севастополе пожаловались на атаку морских дронов. Взрывы слышали над центром города, после чего рейд в Севастопольской бухте перекрыли.