'Надо строить фортификации': Порошенко законтрактовал до конца года экскаваторы украинского производства

Петр Порошенко заключил контракт с отечественными производителями строительных машин – он профинансирует весь объем экскаваторов до конца года и передаст их войскам для фортификационных работ.

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Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

"Чтобы не появлялось у нас такое ИПСО как на Сумщине, когда какие-то кадыровцы якобы захватили наши села, нужно строить фортификационные сооружения. Строить не на бумаге и не саперными лопатами. А строить настоящей, крутой украинской техникой", – считает пятый президент.

"Мы не просто покупаем технику, мы являемся партнерами. Сегодня мы находимся именно на таком производстве. Здесь то, что очень ждут на фронте – это новые экскаваторы, современные, мощные, украинского производства. Когда мы положили начало этой программе по закупке техники для строительства фортификационных сооружений, то искали подержанную заграницей. Она потребовала много времени и ресурсов для восстановления и ремонта. Поэтому наша команда приняла решение, что будем покупать новые экскаваторы TDC у украинского производителя", – показывает Порошенко уже готовящуюся к отправке в войска технику.

Почему это так важно? Иностранные здесь только двигатель, силовой агрегат, часть электрооборудования. Здесь дается работа более 30 национальным производителям", – говорит Порошенко.

"Мы договорились и ударили по рукам, что весь объем производства, все, что они могут сделать – мы получим, мы заключили контракт и покупаем для строительства фортификационных сооружений, для наших инженерных, саперных подразделений, для командования Сил поддержки, для наших артиллерийских, десантных войск, для морпехов – это наша общая позиция", – говорит Порошенко.

Он рассказал, что строительная техника специально переоснащается под военные нужды – например, отключается подача звукового сигнала, чтобы не демаскировать работу наших воинов.

"Когда мы приезжаем на фронт, ребята говорят – еще вчера у нас единственным инструментом была саперная лопата. На сегодняшний день это самый дефицитный товар", – говорит Порошенко.

Как рассказал представитель компании, подписав контракт, удалось полностью скачать мощности: "до конца года мы законтрактованы. Для производителя это счастье – понимать планы по своему производству".

Порошенко убежден: инвестиции в отечественное производство – это лучший способ поддерживать и экономику, и армию.

"Это – один из крупнейших налогоплательщиков местных налогов. Всё это дает работу за счет наших инвестиций. Это та форма, по которой мы помогаем государству, а не просто покупаем. Совместно производим комплексы "Ай-Петри", совместно производим комплексы "Посейдон", совместно производим стирально-душевые, передвижные авторемонтные мастерские, передвижной шиномонтаж", – говорит Порошенко.

"Нам всем нужно взяться и работать. Это очень важно – помогать друг другу и вместе идти к победе", – убеждены производственники.

"Я разбираюсь в технике, инженерии, машиностроении. Поддерживать нужно тех, кто тянет сам", – убежден Петр Порошенко.

Как известно, политик системно поставляет в бригады ВСУ строительную технику для оборонных сооружений, экскаваторы уже работают в Харьковской, Донецкой, а также на северном направлении.