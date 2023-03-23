Надо пережить эти три дня: к концу недели Землю накроет магнитная буря

До конца недели Землю накроет очередная магнитная буря. Явление прогнозируют на три дня – с 24 по 26 числа месяца.

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Согласно данным сайта Gismeteo, магнитная буря 24 и 25 марта будет средней силы, а 25 – слабой. Пережить этот период более легче каждый сможет по-своему.

В частности, людям с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями врач советует заранее употреблять лекарства.

Остальным следует чаще бывать на свежем воздухе, принимать контрастный душ, отказаться от жирной пищи, кофе заменить на травяной чай, пить не менее двух литров воды в день, отказаться от алкоголя, увеличить употребление свежих овощей, фруктов, заниматься спортом.

Как известно, магнитные бури – это возбуждение геомагнитного поля Земли. Явление может вызывать перебои в работе связи, а также влиять на самочувствие пожилых и метеозависимых людей. В частности, они могут испытывать головную боль, головокружение, тошноту, боль в суставах, усталость, бессонницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев в марте ожидает еще одна магнитная буря, которая произойдет 31 марта. Метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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