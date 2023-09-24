Украинское наступление еще продолжается, а западные политики и эксперты со все большим рвением характеризуют грядущую войну России с Украиной именно как долгую войну. И это отнюдь не только реакция на само наступление ВСУ на российские позиции. Это и реакция на происходящее в самой России. Наблюдатели видят, что путинский режим превращается в классический тоталитаризм, а его глава даже и не думает о завершении войны, более того – он этой войной живет и питается, как молодильной водой, – пишет Виталий Портников для Збруч.

Далее текст на языке оригинала.

Мені й раніше здавалася утопічною формула, згідно з якою Україні треба допомагати у наступі, щоб посилити її позиції на майбутніх перемовинах. Я був впевнений у тому, що ніякого іншого бачення перемовин, окрім української капітуляції, у Путіна немає й не буде. Отже, нам потрібно забути про перемовини, а значить – забути й про мир як про політичну категорію. Війна може прискоритися, призупинитися, знову прискоритися, зупинитися – але без будь-яких домовленостей між Москвою і Києвом. Армії не підписують мирних угод, вони воюють. Мирні угоди підписують політики. Якщо "з того боку" немає політика, зацікавленого у мирі, це означає, що миру не буде.

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Який з цього висновок? По-перше, треба перестати шукати відповідь на питання "коли закінчиться війна?", яке я чую майже від кожного свого співрозмовника. Ми цього не знаємо. Але що ми знаємо точно – так це те, що Росія не бажає миру й має ресурси для продовження війни. А це означає, що у цій війні треба навчитися жити.

Чи може бути життя у війні нормальним? Так, коли ти розумієш, що мир – абстрактна і недосяжна категорія. Але у цьому разі змінюються пріоритети виживання. І у держави, і у громадянина.

Головний пріоритет держави у довгій війні – це, звісно, саме її збереження. Збереження самої держави та її громадян. Держава має правильно розраховувати свої сили, свої ресурси – як військові й фінансові, так і людські, щоб у фіналі довгої війни не опинитися у порожнечі. Громадянин має навчитися жити у війні так, як він жив у мирі. Нічого нового у цьому немає, І у минулому, і зараз є країни, мешканці яких живуть – народжуються й вмирають – у таких довгих конфліктах. Й нам треба вчитися на цих прикладах, а не дивитися на мешканців сусідніх країн, які поки що насолоджуються миром.

Я часто чую й читаю слова про контраст між віддаленими від війни регіонами й тими, хто знаходиться на кордоні з Росією й окупованою зоною. Про контраст між фронтом і тилом. І я прекрасно розумію тих, кому найгірше. Хоча що значить – кому найгірше? Матері у закарпатському селі, яка втратила сина, не краще, ніж тим, хто живе під бомбами на Сході. У війні всі є рівними й кожен може стати жертвою – це якраз те, що відрізняє війну від миру.

Але логіка довгої війни – це навчитися не виживати, а жити. Жити в умовах війни. Прикрити міста сучасними системами протиракетної оборони. Зберегти критичну інфраструктуру. Створити умови для економічного розвитку й повернення людей у безпечні регіони країни не після, а під час війни. Повернути у суспільство демократичні норми. Для цього потрібне нормальне – наскільки це можливо – життя. Коротка війна передбачає рішучий удар, перемогу й катарсис. У довгій війні перемогою є саме збереження держави й нації. Якщо Путін зацікавлений у війні на виснаження, для нас головною метою має бути не виснажитися самим, а виснажити Росію. Той, хто виснажиться першим – той і програє.

Я свідомо не говорю тут про саму війну як таку, бо планування воєнних дій – це задача військових, а не журналістів. Але сама логіка розвитку ситуації підкаже нам, якою ця війна буде у наступні роки – наступальною чи оборонною, або наступальною й оборонною водночас й якою буде інтенсивність воєнних дій. Втім, найважливішим є те, щоб ми не втягувалися у російський сценарій війни, а навʼязували б росіянам свій. Й щоб ми при цьому памʼятали – немає такої ціни людських життів, яку б російський керманич й російський народ не готові були б заплатити за загарбання чужих територій. Це доведено усією російською історією й створювало можливість успіху саме тому, що Москва завжди воювала на континентальному розломі: її "євразійське" ставлення до цінності життя стикалося із європейським. Дуже важливо, щоб і цей сценарій Росія нам не могла навʼязати, щоб наше ставлення до цінності людського життя не стало б схожим на російське хоча б тому, що ми просто не маємо такої кількісної можливості.

Отже, всім нам потрібно навчитися жити. Жити у війні. Адаптуватися до такого життя. Жити у горі – і жити у радості. Будувати плани – хай і не на довгу дистанцію. Навчитися цінувати кожний прожитий день. Не боятися позитивних емоцій. Не боятися розвиватися. Усвідомити, що найближчим часом життя не буде іншим. Сподіватися, що я помиляюсь й все закінчиться вже через кілька тижнів – я й сам так живу. Але будувати життя таким чином, ніби війна не закінчиться ніколи.

Але обовʼязково жити. Жити. Не виживати.