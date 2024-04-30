Надо иметь документальное подтверждение: юрист объяснил нюансы изменения места жительства военнообязанными

В Украине с начала полномасштабного вторжения России действует военное положение, и военнообязанным теперь не так-то просто изменить свое место жительства. Они не могут уехать в другое место без разрешения руководителя ТЦК и СП. А если у военнообязанного происходит изменение адреса жилья, то он должен иметь документальное подтверждение.

Нюансы изменения места жительства военнообязанных украинцев объяснил доктор юридических наук с 15-летним опытом работы в органах прокуратуры Роман Мудрый. В комментарии для OBOZ.UA он назвал этапы получения разрешения от ТЦК для смены места жительства.

"Если происходят изменения в адрес жилья, то военнообязанный должен иметь документальное подтверждение. Затем нужно составить рапорт на имя руководителя ТЦК и СП с просьбой разрешить изменение места жительства и подать его вместе с добавленными документами", - пояснил юрист.

По его словам, нужно собрать следующие документы:

паспорт,

военный билет,

справку о присвоении идентификационного номера,

документ, подтверждающий новое место жительства, или документы, подтверждающие причину смены места жительства.

Руководитель ТЦК и СП рассматривает рапорт в течение 7 дней и в случае положительного решения разрешает изменение места регистрации.

После получения такого разрешения предоставлено, нужно сняться с военного учета в ТЦК и СП по предыдущему месту жительства и в течение 7 дней нужно стать на военный учет в ТЦК и СП уже по новому месту жительства.

При себе нужно иметь документы, которые подавали для получения разрешения на изменение места жительства.

Юрист также подчеркнул, что за нарушение правил военного учета установлена административная ответственность

"Статья 210. Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета: влечет наложение штрафа от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. административному взысканию, а также совершение такого нарушения в особый период влекут наложение штрафа от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан ", - пояснил Роман Мудрый.

Юрист также предостерег, что пока в Украине продолжается военное положение и проводится всеобщая мобилизация, следует ожидать усиления внимания к строгому соблюдению военнообязанных и резервистами обязанностей, предусмотренных законом.

Напомним, ранее в ТЦК объяснили, нужно ли проходить ВЛК после уточнения данных в ТЦК, если есть отсрочка.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон о мобилизации №10499. Отмечалось, что он вступит в силу через месяц после публикации в официальном парламентском издании "Голос Украины". Некоторое время продлится переходный период, чтобы военнообязанные могли обновить данные через электронный кабинет, ЦНАП или ТЦК. Уже 17 апреля документ был опубликован в "Голосе Украины". То есть, новый закон начнет работать с 18 мая.

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