Надо дать врагу по зубам: Порошенко привез морпехам на южный фронт дроны, грузовики и снаряжение

Петр Порошенко на южном фронте передал морпехам технику и снаряжение. 35-я, 36-я, 37-я, 38-я отдельные бригады, 137-й батальон морской пехоты и 406-я артбригада получили квадрокоптеры DJI Mavic, грузовики DAF, резину для автомобилей HMMWV и банно-прачечные комплексы.

Об этом Порошенко рассказал в своем видеоотчете. А украинские воины сказали все, что думают о помощи пятого президента и волонтеров.

Офицер ВСУ, морпех, депутат Запорожского горсовета Валерий Прозапас говорит: на фронте не бывает мелочей, и все, что передают волонтеры, существенно повышает эффективность подразделений.

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"Эта помощь очень кстати. Обеспечение Вооруженных Сил на достойном уровне, есть чем воевать, есть средства, но вот таких деталей просто нет. Если нет такой мобильной, очень выносливой автотехники, то это не добавляет эффективности. Резина на внедорожники "Хамви" на этот" период будет очень кстати.Я уже молчу о "глазах", потому что "глаза", к сожалению, у нас теряются регулярно. Я имею в виду дроны Mavic. пополнять этот свой парк дронов", – объяснил Прозапас.

"От носков и буржуек до шин и Посейдонов – все необходимо. Потому что если солдат не обогрет, если солдат не постиран, если он себя не чувствует человеком, то даже самое лучшее оружие, лучшая техника не будет так эффективно использоваться. Поэтому обычно это нужно показывать , в том числе через СМИ, чтобы люди не думали, что дадут танк или F 16 и на этом все проблемы фронта закончатся", – сказал военный.

Морские пехотинцы – настоящая элита украинской армии. После 24 февраля 2022 года они воюют на самых горячих участках фронта, участвовали во многих операциях, в частности, после российского вторжения защищали Мариуполь.

"В начале полномасштабного вторжения мы были на Николаевщине, потом на Херсонщине, потом были в Авдеевке, потом были на Новобахмутовке, потом в наступлении на запорожском направлении, потом снова на Авдеевке. Теперь снова в другом направлении. То есть мы на месте не стоим, а выполняем мобильно все боевые задачи, стоящие перед нашим подразделением". – добавил морпех.

"Непосредственно наше подразделение участвовало в успешном прошлогоднем наступлении на правом берегу Днепра, на Херсонщине. Как вы видите, он закончился успехом. А потом мы восемь месяцев обороняли Авдеевку. И Авдеевка не была взята, до сих пор не взята. Но мы стремимся к полной деоккупации всех территорий нашего государства", – рассказывает Валерий Прозапас.

"Конечно, что хотелось, чтобы было больше оружия современного высококачественного. Но это уже дело стратегическое, дело государства. Я надеюсь, что придет тот момент, когда мы станем преобладать российскую оккупационную армию во всех компонентах. И тогда будет победа", – говорит военный. .

"Морская пехота – это наши герои, которые покрыли себя славой, начиная еще с 2014 года. Затем героические бои под Мариуполем, затем позиции в Херсонской области, бои за освобождение Юга. Поэтому нашим общим решением мы продолжили программу поддержки подразделений морской пехоты Украины", – объяснил Порошенко.

"Сегодня 600-й день с начала полномасштабного вторжения. Мы должны сейчас собраться, сконцентрироваться и дать по зубам русные", - подчеркнул пятый Президент.

"Я хочу от имени всех собратьев, от имени командиров батарей, начальника разведки, командира дивизиона сказать спасибо и очень надеюсь, что мы с вами в следующий раз встретимся на том берегу Днепра", – ответил Валерий Прозапас.