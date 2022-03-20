Над Виннитчиной украинские защитники сбили российскую ракету. Видео

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ВСУ сбили над Винницкой областью российскую ракету. Общая ситуация в регионе спокойная, активные боевые действия не ведутся.

Об этом сообщил глава местной областной государственной администрации Сергей Борзов. (Чтобы посмотреть видео, проскрольте новость до конца)

Глава ОГА отметил, что украинские бойцы продолжают сбивать ракеты противника над областью. "Слава ВСУ! Слава Украине", – завершил он свое обращение.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за больших потерь Россия планирует отправить на войну с Украиной несовершеннолетних.

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