'Началось': сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму

Сеть взорвалась фотожабами и мемами после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Пользователи намекнули, что россияне наткнулись на то, чего сами просили, – камни с неба.

Смеялись в этот день над оккупантами, как в Telegram, так и в соцсети Х (exTwitter). OBOZREVATEL собрал самые яркие шутки.

В частности, пользователи интернета писали о "бавовне" и сравнили очередные взрывы на подконтрольном россиянам полуострове с любимым сериалом. "Началось", – шутили в сети, якобы спеша на новую серию.

Также украинцы прокомментировали установленный в Крыму россиянами бигборд со знаковой надписью: "Что дальше? Да хоть камни с неба! Мы на родине". Шутники показали, что так и получилось, опубликовав свежие кадры прилетов в Севастополе.

Видео дня

Напомним, что в этот день город дважды всколыхнули взрывы. В минобороны России заявили об одном погибшем военном. Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу российского флота нанесен ракетный удар, хотя еще часом раньше уверял, что "все спокойно".

Тем временем севастопольские паблики писали, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города 40 раненых – преимущественно офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Воздушных силах ВСУ отреагировали на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, поблагодарив украинских летчиков. Командующий ВС Николай Олещук выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

– В Крыму после взрывов 22 сентября в Севастополе и Бахчисарае начались перебои с доступом к интернету. Оккупационные власти сообщают о массированной кибератаке на местных провайдеров, однако ограничения могут применяться и самими оккупантами – чтобы скрыть последствия ударов по военным объектам.

– Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ВС ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ британскими ракетами Storm Shadow. Они были запущены с украинских бомбардировщиков СУ-24.

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