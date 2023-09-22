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"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму

Марина Погорилко
Общество
3 минуты
2,6 т.
'Началось': сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму

Сеть взорвалась фотожабами и мемами после ракетного удара по штабу Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе на территории Крыма. Пользователи намекнули, что россияне наткнулись на то, чего сами просили, – камни с неба.

Смеялись в этот день над оккупантами, как в Telegram, так и в соцсети Х (exTwitter). OBOZREVATEL собрал самые яркие шутки.

В частности, пользователи интернета писали о "бавовне" и сравнили очередные взрывы на подконтрольном россиянам полуострове с любимым сериалом. "Началось", – шутили в сети, якобы спеша на новую серию.

Также украинцы прокомментировали установленный в Крыму россиянами бигборд со знаковой надписью: "Что дальше? Да хоть камни с неба! Мы на родине". Шутники показали, что так и получилось, опубликовав свежие кадры прилетов в Севастополе.

Видео дня
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму

Напомним, что в этот день город дважды всколыхнули взрывы. В минобороны России заявили об одном погибшем военном. Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что по штабу российского флота нанесен ракетный удар, хотя еще часом раньше уверял, что "все спокойно".

"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму
"Началось": сеть разразилась шутками и мемами после удара по штабу ЧФ РФ в Крыму

Тем временем севастопольские паблики писали, что от пунктов скорой помощи поступил запрос на размещение в больницах города 40 раненых – преимущественно офицеров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Воздушных силах ВСУ отреагировали на ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, поблагодарив украинских летчиков. Командующий ВС Николай Олещук выразил надежду, что российское ПВО "не подведет" и в следующий раз.

– В Крыму после взрывов 22 сентября в Севастополе и Бахчисарае начались перебои с доступом к интернету. Оккупационные власти сообщают о массированной кибератаке на местных провайдеров, однако ограничения могут применяться и самими оккупантами – чтобы скрыть последствия ударов по военным объектам.

– Журналист Юрий Бутусов сообщил, что ВС ВСУ атаковали штаб Черноморского флота РФ британскими ракетами Storm Shadow. Они были запущены с украинских бомбардировщиков СУ-24.

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