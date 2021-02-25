На Житомирщине выставили 3D-модель Леси Украинки из киберкожи. Фото
В Новоград-Волынском на Житомирщине, который является родиной Леси Украинский, 25 февраля на 150-ю годовщину со дня ее рождения открыли ЗD-фигуру поэтессы.
Ее выставили в местном литературно-мемориальном музее Леси Украинки. Об этом сообщили на странице Новоград-Волынского городского совета в Facebook.
Экспонат изготовили с использованием киберкожи. Новейшие технологии позволили в деталях воссоздать внешний Леси Украинки. Местные жители и гости города имели возможность ознакомиться с моделью течение одного дня – 25 февраля.
Фигуру поэтессы Житомирщине предоставил киевский музей "Становление украинской нации". Он является первой в Украине инновационной галереей истории.
Напомним, 25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы Ларисы Косач. Какой была настоящая Леся Украинка и в чем заключается феномен ее творчества – читайте в нашем материале.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинские знаменитости прочитали известные стихи поэтессы Леси Украинский в честь годовщины его рождения.