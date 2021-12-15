На Запорожье в морге перепутали тела умерших: родственники увидели подмену на похоронах

В городе Энергодар в Запорожской области родственникам умершего мужчины отдали тело другого человека. Подмену обнаружили только на похоронах.

Об этом в среду, 15 декабря, сообщило издание "Энергодар news". Из-за инцидента церемонию прощания пришлось прервать.

Сын погибшего сразу же обратился к начальнику морга. Там семью начали уверять в том, что никакой ошибки нет, а мужчина якобы из-за перенесенного коронавируса изменился до неузнаваемости.

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В то же время, как пишет издание, мужчина умер не от COVID-19, и его тело находилось в морге. В итоге, в учреждении все же поменяли обратно тела погибших и церемонию прощания спустя два часа продолжили.

В комментарии Telegram-каналу "Днепр Областной" один из сотрудников днепровского морга объяснил, что иногда такие случае действительно бывают. По его словам, к процессу выдачи тела погибшего его родственникам причастны много людей – санитары, эксперты, сотрудники канцелярии.

"Когда поступает труп в морг, родные получают документы. Тело исследуется, обрабатывается. Затем родственники идентифицируют умершего и только после этого тело выдают", – рассказал он.

Сотрудник морга добавил, что инциденты, когда тела путают бывают во всем мире. По его мнению, в некоторых случаях виновата халатность сотрудников, но бывают и другие причины.

"Кто-то мог что-то напутать. Умершие бывают похожи, родственники бывают без сознания и тому подобное", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском морге перепутали тела двух женщин с одинаковой фамилией, доставленные из одного места в один день. Подмену в морге обнаружила родственница умершей.