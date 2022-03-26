На Запорожье российские оккупанты устроили 'дружескую' перестрелку из танков и минометов. Аудио

На Запорожье, в районе Гуляйполя, два подразделения оккупационной армии открыли друг по другу "дружеский огонь". Обстрел вели из танков и минометов.

Без особой помощи со стороны украинских защитников оккупанты понесли потери в технике и живой силе. Об этом свидетельствует аудиоперехват звонка одного из оккупантов домой, опубликованный советником министра внутренних дел Украины Антоном Геращенко.

"У нас танк убило. Просто ПТУром попало под башню. Минус экипаж, бл*дь, там минус экипаж, тут минус экипаж… Пока бог спасает, бл*дь. Меня в рай не примут, нах*й. Я перекосил людей уже тут — еб*чий случай, бл*дь", - жалуется оккупант собеседнику.

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Он рассказал удивительную историю о том, как в Запорожской области путинские военные из разных подразделений открыли друг по другу огонь из танков и минометов. И успешно выполнили задачу ВСУ по "минусованию" оккупантов в Украине.

"Свои, чужие — вообще пох*й, еб*на в рот. Грубо говоря, вчера нас минометка обстреливать начала. Наш танк поехал налево, один действующий танк. Комбат, зампотех и командир танка. Влево едет колонна с 4-х БТРов, он видит эту колонну... тут нас минометка обстреливает, колонна едет какая-то левая в 10 часов ночи… Он пушку разворачивает — и как пиз*онул, бля…Прямо по человеку... Оказалось, своя колонна", - рассказал оккупант.

Он также сообщил, что "дружественный огонь" оккупанты продолжали достаточно долго.

"Эта же колонна пиз*онула в ответку, свои же минометки начали по нам еб*шить… в итоге и Гуляйполе по нам еб*шит, и наши же минометки по нам еб*шат. Просто танк еб*нул по нашим", - пожаловался вояка "второй в мире армии" своим родным.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупанты на Киевщине несут потери и панически боятся попасть в плен к ВСУ.

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