'Мы приготовили по гранате для себя': оккупанты на Киевщине несут потери и панически боятся попасть в плен к ВСУ. Аудио

Российские оккупанты под Киевом обворовывают украинцев, чтобы не умереть с голоду и не успевают считать своих "200-х". Они мечтают уничтожить украинскую столицу и панически боятся попасть в плен к украинским военным.

Об этом один из оккупантов рассказал своем отцу по телефону. Аудиоперехват разговора опубликовал на своем Youtube-канале советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Судя по записи, оккупант находится под Бородянкой на Киевщине.

Он рассказал отцу о потерях, которые несет путинская армия под Киевом от рук украинских воинов. Защитники Украины подбивают немногочисленные оставшиеся на ходу у россиян танки.

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"За два дня — четыре "двухостых", два "трехсотых". Ну и у нас еще 152-ка (снаряд калибра 152 мм. - Ред.) в блиндаж залетела. Сразу четверо "готовы", - говорит захватчик.

Его отец в ответ предлагает уничтожить Киев.

"Бл*дь, че его не могут еб*уть, этот Киев зае*аный? Уже раздолбали бы все нах*й, напрочь все! И что, что древний город? Че — его трогать что ли нельзя?", - говорит рашист.

Он спрашивает у сына-оккупанта, взяли ли уже столицу Украины в кольцо и когда ее захватят.

"Вот этого мы тоже не знаем. Ждем сейчас 5-ю армию. Может, нас как резерв оставят. Мы здесь будем чисто "чилить" (отдыхать. - Ред.) 5-ая армия вперед пойдет, Дальний Восток приедет", - мечтает оккупант.

Он жалуется отцу, что у оккупационной армии большие проблемы с продовольствием — и они воруют по окружающим селам курей и свиней. Не хватает ему только сигарет. Он признается: после пережитого в его подразделении закурили даже те, кто никогда раньше этого не делал.

Также оккупант признается, что российские войска минируют дороги на Киевщине и взрывают мосты.

Кроме того, он рассказал отцу, что россияне панически боятся попасть к украинцам в плен. И каждый из его подразделения "приготовил для себя по гранате".

"У меня есть три штуки", - говорит он. "Вот и держи их на всякий вонючий", - "поддерживает" сына россиянин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что у оккупантов в Украине упал боевой дух, многие думают о бегстве. Об этом в перехваченном разговоре с родными рассказал один из оккупантов. Он считает, что командование их "кинуло".

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