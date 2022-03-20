На Запорожье оккупанты используют форму ВСУ для диверсий: появились подробности

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Запорожской области российские военные используют форму ВСУ для проведения диверсионных действий. Такими образом оккупанты нарушают международные конвенции по правилам ведения войны.

Об этом сообщил в Telegram-канале пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Иван Арефьев. По его словам, солдаты страны-агрессора также беспричинно задерживают и не пропускают гуманитарные конвои.

"Российские террористические войска продолжают откровенно нарушать международные конвенции по правилам ведения войны. Есть случаи, когда оккупанты используют форму ВС Украины для проведения подрывных и дискредитирующих действий на территории Запорожского края", – сказано в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что российские войска распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Подобные случаи были зафиксированы в Бердянском, Мелитопольском, Васильевском и Пологовском районах.

Как сообщал OBOZREVATEL, город Тростянец, расположенный в Сумской области, с первых дней войны стал базой для российских войск. Оккупанты обстреливают украинские позиции прямо из дворов местных жителей, убивают гражданских и забирают их машины и телефоны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!