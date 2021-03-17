На Запорожчине из-за бездействия власти может исчезнуть известная историческая достопримечательность. Видео

В поселке Гуляйполе в Запорожской области местные жители жалуются, что власть не выделяет денег на реконструкцию исторической достопримечательности – комплекса сооружений конного завода, который последние 20 лет находится в аварийном состоянии.

Об этом говорится в сюжете Dnipro.TV. Как рассказала староста Гуляйполя Светлана Краснова областное управление культуры, национальностей и религии не принимает мер много лет, в то время, как конный манеж превратился в свалку – его крышу разобрали и он может упасть в любой момент, а стены по кирпичику растаскивают местные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Люди писали в различные учреждения, в частности в облсовет и народному депутату Валентину Дидычу для того, чтобы привлечь внимание к нашим зданиям, чтобы выделили средства. Они были историческими памятниками областного значения, но к сожалению средств нам никто не давал", – рассказала она.

Гуляйпольский манеж, как рассказали журналисты, был построен сотни лет назад, именно здесь тренировали и выращивали известных Орловского рысаков.

Гуляйполе – поселок, где совмещена казацкая история, имперская и СССР, отметил краевед Николай Чабан, который 30 лет исследует историю региона. По его словам, комплекс сооружений конного стадиона интересен и для туристов, и для потомков. Однако, он подчеркнул, что аварийное состояние зданий поражает – через несколько лет их может не стать.

"Мы подписали письма к областной власти, но никакой реакции не получили. У нас есть места в области, связанные с Александром Полем и они все какие-то обреченные. Это стиль беспамятства", – отметил он.

Как отметили в сюжете, закон об охране культурного наследия в Украине есть с 2000 года, но он не работает из-за отсутствия механизма реализации его на практике. Также провалена программа паспортизации достопримечательностей, которая должна была завершиться еще в 2010 году.