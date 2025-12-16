На Закарпатье 15-летний водитель попал в ДТП, погибла школьница: подростки дружили и поехали кататься

На Закарпатье в ужасной аварии 14 декабря погибла 14-летняя школьница из села Малый Раковец. За рулем автомобиля был ее друг, 15-летний одноклассник, а на заднем сиденье находилась ее подруга. Они выжили.

Шансов у школьницы не было

14 декабря примерно в 19:00 на дороге в селе Великий Раковец произошла смертельная авария. Автомобиль Volkswagen Passat въехал в припаркованный грузовик. За рулем находился 15-летний житель села Малый Раковец, который не справился с управлением.

Удар пришелся на переднее пассажирское сиденье, где находилась 15-летняя школьница Николетта Савко. Шансов выжить у девушки не было.

Сам водитель и еще одна 15-летняя девушка, которая была на заднем сиденье, выжили, они получили незначительные повреждения.

Увлекалась рисованием и дизайном

Во вторник, 16 декабря, в селе Малый Раковец прощались с погибшей школьницей. В учебном заведении OBOZ.UA рассказали, что у Николетты остались родители и младшая сестра, которая учится в 5-м классе.

Николетта хорошо училась и увлекалась рисованием, а также дизайном. О ней говорят, что она была спокойной, приветливой.

Водитель, который находился за рулем, – выпускник этой же Малораковецкой школы. В прошлом году он окончил 9-й класс и поступил в училище в Ужгороде. Он и Николетта дружили. В тот вечер, видимо, они отправились кататься.

Несовершеннолетние водители без наказания

В полиции Закарпатской области OBOZ.UA рассказали, что открыто производство по ч.2 ст. 286 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, что причинило смерть потерпевшего. Виновному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Однако для 15-летнего водителя уголовная ответственность по этой статье еще не наступила (с 16 лет). Поэтому суд не избирал ему меру пресечения.

К ответственности могут привлечь его родителей, которые допустили, что их сын сел за руль автомобиля, не достигнув возраста 18 лет, без водительских прав и допустил смертельную аварию.

Сейчас проводится досудебное расследование и назначен ряд экспертиз. Также установлен водитель грузовика, который припарковал на дороге свое автотранспортное средство, относительно него также будут проводиться экспертизы.

К сожалению, трагические аварии с участием несовершеннолетних водителей стали не редкостью в Украине.

Так, одна из громких аварий произошла в Харькове в октябре 2021 года. Тогда 16-летний водитель за рулем Infiniti Q5 Николай Харьковский, сын бизнесмена, на большой скорости проехал перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. От удара Chevrolet выкинуло с дороги, и авто ударилось о столб, 58-летний водитель погиб. Тяжелые травмы получили трое пассажиров в салоне Infiniti.

В 2024 году суд вынес приговор водителю – 8 лет лишения свободы. Было открыто производство против родителей несовершеннолетнего за неисполнение обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 УК Украины). Дело направлено в суд. Мать подростка скрывалась от следствия.

В октябре под Киевом в селе Мигалки 15-летний водитель съехал в кювет и врезался в дерево. В салоне авто было семь пассажиров, один из них, 14-летний подросток, погиб на месте. Сейчас идет следствие.