На Закарпатье супруги напали на пограничников: детали инцидента

На Закарпатье во время проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда в один внедорожник отказался предоставить авто для осмотра и покинул место происшествия на большой скорости. После того как беглеца догнали, водитель и его жена напали на пограничников.

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Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины. В автомобиле вместе с супругами находились их малолетние дети.

Согласно сообщению ведомства, во время проведения проверки пограничным нарядом Мукачевского отряда на одном из контрольных постов водитель внедорожника "Митсубиси" отказался разрешить осмотр автомобиля и, создав конфликтную ситуацию, быстро покинул место происшествия.

Через несколько минут пограничники задержали беглеца. В ходе общения жена водителя напала на пограничницу, которая была членом пограничного наряда и регистрировала нарушения. В то же время мужчина атаковал другого пограничника, также находившегося на месте происшествия.

Для регистрации нарушения на место происшествия вызвали полицию. Во время фиксации обстоятельств правонарушения супруги систематически выражали угрозы и нецензурную лексику в адрес работников пограничной службы, даже в присутствии своих малолетних детей.

В настоящее время известно, что задержанный ранее привлекал внимание оперативников Мукачевского пограничного отряда как лицо, имеющее отношение к незаконной деятельности.

После нападения пограничница с травмами была госпитализирована в больницу.

В отношении супругов, которые отказывались выполнять законные требования пограничного наряда, составлены протоколы по статье 185.10 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, в действиях задержанных мужчины и женщины рассматривают признаки преступлений согласно статье 345 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье полиция перекрыла еще один "зеленый коридор" в Европу для уклонистов. Его организатором оказался 33-летний житель Береговского района, предлагавший платные услуги по переправке мужчин в Румынию.

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