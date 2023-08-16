На Закарпатье пьяный водитель убил многодетную мать и ребенка: стали известны подробности ДТП

В Закарпатской области произошло ужасное ДТП. Пьяный водитель, да еще и под наркотиками, сбил на дороге многодетную мать с дочерью, а затем врезался в автомобиль, в котором находилась молодая семья с двухлетним ребенком. В результате женщина и малыш погибли.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Водитель был пьян и под действием наркотиков

В Закарпатье в небольшом селе Великая Копаня 5 августа вечером произошла смертельная авария. Автомобиль Mercedes Benz, которым управлял 24-летний военнослужащий из Николаевской области, сбил 33-летнюю Анну-Диану Палюх, которая шла по обочине дороги с 8-летней дочерью.

А затем врезался в стоящий на обочине автомобиль Volkswagen Golf. В это время в нем находилась молодая семья: 20-летняя Мирослава Сакалош с 21-летним мужем Богданом и их 2-летний сын.

Водитель с места аварии попытался скрыться, но его задержали местные жители. Как сообщили в полиции Закарпатской области, у водителя в крови обнаружили 0,83 промилле алкоголя, а также наркотики.

Всех пятерых пострадавших забрала скорая помощь, однако в больнице многодетная мама Диана Палюх и 2-летний Марсель Сакалош скончались. Дочь женщины и родители малыша сейчас в больнице, за жизнь девочки и молодого отца борются врачи в реанимации.

Многодетная мать ждала седьмого ребенка

Во вторник, 8 августа, все село прощалось с погибшими. Как рассказывают местные жители, у Дианы Палюх остался муж и шестеро детей. К тому же женщина ждала седьмого ребенка.

"Диана по профессии была акушером-гинекологом. После окончания института пару лет проработала у нас в местной больнице, но потом вышла замуж и посвятила себя детям", – рассказывает одна из знакомых.

Сама погибшая была единственной дочерью у своих родителей.

"Ее семья состоятельная по нашим меркам, у них есть свадебный зал в селе, также тут и в городе есть продуктовые магазины. Супруг Дианы также занимается их семейным бизнесом. Но, к сожалению, теперь дети лишились мамы", – вздыхает один из местных жителей.

Марселю недавно исполнилось два года

2-летний Марсель также был единственным сыном в семье. Сейчас отец мальчика борется за жизнь, мама с травмами тоже в больнице. Сейчас на страничке у Мирославы опубликовано коротенькое видео, где маленький Марсель задувает свечу на праздничном торте. В июне у него был день рождения.

Сама Мирослава работает мастером-бровистом, а также в качестве модели демонстрирует прически.

Как стало известно, суд в Ужгороде уже взял под стражу виновника смертельной аварии без права внесения залога. Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, которые управляют транспортным средством в состоянии опьянения, приведшего к гибели двух и более лиц.

Виновному грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Когда материал был готов к публикации стало известно, что отец Марселя скончался в больнице так и не приходя в сознание.