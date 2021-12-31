На Закарпатье мужчина измазал елки навозом и известью: хочет спасти их от воров

На Закарпатье, на Бережанщине пенсионер Виктор Свищо изобрел достаточно необычный способ уберечь ели от воров. Он обмазал деревья известью и навозом, рассчитывая, что зловонный запах отпугнет злоумышленников.

Как рассказал Голос Карпат, мужчина пошел на такой шаг исходя из своего опыта. Так, два года назад перед зимними праздниками неизвестные украли с территории его домовладения две голубые, три обычных елки и несколько хвойных кустов.

Хозяин долгое время думал, как же защитить свое имущество от воровства. В конце концов решил, что необходимо сделать так, чтобы воры сами не захотели красть ели. В этом году он обмазал их коровьими удобрениями, а сверху присыпал известью.

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"Никакой вор не захочет нести домой елку, от которой несет фермой – потому что завоняет весь дом", – прокомментировал свой поступок Виктор.

Он же отметил, что "зловонная защита" ни в коем случае не вредит самим деревьям, а наоборот служит для них удобрением. Что касается запаха, то житель Закарпатья рассчитывает, что с дождями эта проблема исчезнет сама по себе. Но, как рассчитывает Виктор, те выпадут уже после праздников, тогда же острая необходимость спасать елки пройдет вместе с новогодней суетой.

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