На Южноукраинской АЭС не было аварии: раскрыт вражеский фейк

Информация о якобы аварии на Южноукраинской атомной электростанции, которая привела к нарушениям в энергоснабжении, не соответствует действительности. Это российский фейк, а Южноукраинская АЭС, как и другие АЭС на подконтрольной Украине территории, работает в штатном режиме без технических нарушений.

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Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. В Центре ссылаются на соответствующие комментарии Энергоатома.

"Информацию об аварии силовых трансформаторов на Южноукраинской АЭС распространяют пропагандистские Telegram-каналы. В очередной раз российская ИПСО предполагает возможные проблемы с американским ядерным топливом Westinghouse на украинских атомных электростанциях", – отмечает Центр.

По последним данным, все АЭС Украины, в частности, Южноукраинская АЭС, "работают без технических нарушений и в штатном режиме; персонал на АЭС обеспечивает надежную эксплуатацию объектов", в свою очередь отмечает Энергоатом.

В учреждении также добавили, что американское топливо Westinghouse "успешно эксплуатируется на атомных электростанциях и зарекомендовало себя по всем параметрам на отлично".

Два дня назад в сети появилась информация, что на Южноукраинской АЭС от жары физически сгорело два трансформатора тока. Это привело к отключению от сети одного из реакторов и, соответственно, нескольких высоковольтных линий Укрэнерго.

Эта информация совпала по времени с жесткими ограничениями в поставках электричества по всему левобережью Украины.

Интересно, что о пожаре и сгорании трансформаторов на АЭС в сети сообщали официальные структуры Николаевской области. Однако впоследствии эту информацию удалили. Об американском топливе на АЭС в украинском сегменте сети даже не упоминалось.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине распространяется еще один энергетический фейк – о "зональных" отключениях электроэнергии. Это делают мошенники для привлечения новых подписчиков на анонимные телеграммы, где нет правдивой информации.

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