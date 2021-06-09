На выходных в Украине откроют более 30 центров вакцинации: в Минздраве назвали города

В ближайшие выходные, 12-13 июня, будут работать центры массовой вакцинации в 14 регионах Украины. В целом это более 30 пунктов в 13 областях и Киеве, что вдвое больше, чем в прошлый раз.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Вакцинировать людей в этих центрах будут мобильные медицинские бригады препаратом CoronaVac.

Больше всего центров будут работать на Львовщине, здесь откроют сразу 8 таких пунктов – три во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде.

Кроме этого планируется работа центров вакцинации в таких городах:

в Одесской области – 7 центров. Из них 4 - в Одессе, по одному в Балте, Черноморскую и Измаиле;

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в Полтавской области – 5 центров. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и верхних Плавнях;

в Херсонской области – 3 центров в Херсоне;

в Черновицкой области – 2 центра в Черновцах;

в Киевской области – 2 центра в Броварах и Белой Церкви;

в Киеве – 1 центр;

в Тернопольской – 1 центр в Тернополе;

в Ровенской области - 1 центр в Киеве;

в Днепропетровской области - 1 центр в Днепре;

в Хмельницкой области - 1 центр в Хмельницком;

в Житомирской области - 1 центр в Житомире;

в Черкасской области - 1 центр в Черкассах;

в Донецкой области - 1 центр в Мариуполе.

В Минздраве призвали местные власти в других регионах также открывать центры вакцинации, чтобы прививать больше людей. В ведомстве пообещали помочь в создании и обеспечивать их вакцинами и персоналом.

"Работа таких центров позволяет значительно ускорить темпы вакцинации в стране и защитить против COVID-19 как можно больше украинцев", — отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Напомним, в начале июня в 12 городах страны заработали центры массовой вакцинации. Пока они будут работать только в выходные дни, но если препаратов будет достаточно, иммунизацию могут проводить и в будние дни.

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