На выходных в Украине будет тепло и солнечно: синоптики озвучили прогноз погоды

На этих выходных, 21 и 22 мая, по всей Украине будет солнечная, теплая и сухая погода. Однако возможны штормовые порывы ветра.

Как написала в Telegram народный синоптик Наталья Диденко, в субботу воздух будет комфортным, в течение дня ожидается +20...+24 градуса, в западных областях +17...+22 градуса. В воскресенье на юго-востоке Украины – наитеплее, +23...+26 градусов.

"Дождей завтра не будет, разве что только к вечеру на Западе появится первый фронтальный дождь с грозой", – отметила она.

Также в западных областях юго-западный ветер может достигать штормовых порывов, 15-20 метров в секунду.

В воскресенье атмосферный фронт с северо-запада принесет дожди в западных областях Украины, на Север и в Центр, кроме Днепропетровщины. На Юге и Востоке удержится сухая погода.

Температура воздуха останется примерно в субботних пределах.

В Киеве в субботу ожидается солнечная погода с температурой воздуха +20...+23 градуса. В воскресенье в столице появится дождь, возможно, с грозой, дневная температура воздуха составит +18...+21 градус.

В то же время синоптики Укргидрометцентра сообщают, что в субботу температура воздуха составит +19...+24 градусов, дожди пройдут в западных областях.

В воскресенье снова дожди – в западном, частично в центральном и северном регионах. Потеплеет с +14 градусов на западе до +25...+28 градусов в Запорожской и Донецкой областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца весны погода будет переменчивой: то дожди и грозы, то тепло и солнце. При этом к 26-27 мая температура воздуха поднимется до 28 градусов. Относительно лета, то оно тоже не будет отличаться стабильностью, осадков будет выпадать немало.