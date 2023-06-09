'На всех участках фронта ситуация напряженная': в Минобороны рассказали, куда стягивает силы враг. Карта

На 9 июня на всех участках фронта наблюдается напряженная ситуация. Российские оккупанты взимают резервы на Бахмутское направление.

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Украинские защитники сдерживают врага, нанося ему значительные потери. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Эпицентр боевых действий на востоке нашего государства. Тяжелые бои продолжаются на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия.

В то же время, по всем направлениям враг наносит авиационные удары и совершает артиллерийские и минометные обстрелы. Однако захватчикам не удается добиться своих целей. Наши защитники отбивают атаки.

На Бахмутском направлении враг стягивает резервы и пытается удержать занимаемые позиции. оккупанты пытаются атаковать, но не удается. Украинские защитники ведут активные боевые действия на нескольких участках Бахмутского направления.

В Запорожском направлении противник ведет оборонительные действия. На юге Украины продолжаются позиционные бои.

Следует отметить, что Силы обороны Украины провели серию контрнаступательных операций с разными результатами по меньшей мере на трех участках фронта в воскресенье, 4 июня. Также защитники совершили ограниченную, но все еще значительную атаку в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в 3-й штурмовой бригаде ВСУ отметили, что в сутки отбросили врага с 1,8 км фронтовой линии на Бахмутском направлении. Также защитники продвинулись на 1,2 км вгиб, а российские силы понесли большие потери.

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