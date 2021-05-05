Понад рік український уряд не виконує норму закону про надбавки лікарям, які мешкають у гірській місцевості!

А все тому, що в державному бюджеті бракує коштів. Питання лише одне – з яких пір це стало аргументом, щоб нехтувати законодавством?

Карпати — це гордість України. Проте життя горян — це важкі умови праці і побуту, зумовлені розселенням на схилах гірських хребтів. До того ж у зв’язку з розвалом лісогосподарських підприємств, знищенням колективних форм організації сільського господарства постійно зростає безробіття, що спонукає горян виїжджати на заробітки в сусідні регіони й держави. Молодь, завершивши навчання в місті, не повертаються в гори. А ті, хто залишаються, змушені виживати. У складних умовах опинилися сфера освіти, сільського господарства, а особливо постраждала - медицина. Окрім того, що високогірні населені пункти є транспортно важкодоступними, і багато людей просто не мають змоги добиратися до лікарень, то ускладнюється ситуація й закриттям ФАПів, амбулаторій і тим, що лікарі просто виїджають, адже умови праці надзвичайно складні. Держава, у свою чергу, не дбає про те, аби розвивати медицину в гірській місцевості та забезпечувати лікарів гідною заробітною платою. Більше того, уряд просто нехтує законодавством і не доплачує вузькопрофільним лікарям вторинної ланки 25% надбавок, передбачених законом.

Згідно з Законом України "Про статус гірських населених пунктів" та постановою КМУ №648 від 11.08.1995 р., особи, які працюють в гірських районах, повинні отримувати 25% доплату. Це стосується всіх працівників бюджетної сфери, бо умови праці в таких регіонах значно складніші.

Однак на етапі впровадження другого етапу медреформи Міністерство охорони здоров’я не врахувало вказані доплати лікарям при формуванні бюджетного запиту. Як наслідок – в гірських районах медики вторинної ланки, тобто вузькопрофільні спеціалісти, позбулися надбавок. Зберегли їх лише лікарі первинної ланки.

Ускладнює ситуацію і коронавірус, адже лікарям доводиться працювати більше та ризикувати власним життям. Саме тому, щоб лікарі масово не звільнялися, до проблеми потрібно підійти комплексно. На загальнодержавному рівні потрібно розуміти перспективи розвитку гірських територій і всебічно їх підтримувати. Зокрема, виконання в повному обсязі базового Закону України "Про статус гірських населених пунктів України", що дало б змогу вирішити низку завдань у соціально-економічній, освітній, медичній сферах, охорони навколишнього середовища, створенні туристичної інфраструктури, функціонування культурно-мистецьких установ.

Тему гірських регіонів Жіночий рух підіймає постійно, як у сфері освіти, так і медицини. Наприклад, з цього приводу близько місяця тому ми звернувся до Міністерства охорони здоров’я, щоб отримати роз’яснення, чому така ситуація?

І ось яку відповідь дали на офіційний запит: "Збільшення тарифу на оплату наданих медичних послуг призведе до збільшення в поточному році обсягу коштів, необхідних для проведення розрахунків з надання медичних послуг в частині визначеної медичної допомоги. Зважаючи на вищевикладене та відповідно до Ст. 48 Бюджетного кодексу України, станом на сьогодні МОЗ не може збільшувати розмір тарифу на оплату наданих медичних послуг".

Крапка…Іншими словами: уряд не виконує закон, бо грошей немає. А грошей немає, бо МОЗ не подало відповідний бюджетний запит. Зачароване коло халатності замкнулось!

Така ситуація загрожує тим, що тисячі мешканців гірських населених пунктів просто втратять доступ до якісної медицини. Чому закон вибірковий? Питання залишається відкритим! Переконана, що ми не залишимо це питання, а будемо “штурмувати” не тільки МОЗ, а й будемо звертатися до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з вимогою забезпечити виконання Закону "Про статус гірських населених пунктів"!

Адже держава не повинна забувати про тих, хто рятує людські життя!

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