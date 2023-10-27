На Волыни женщине за воровство сала в День влюбленных дали пять лет тюрьмы: но уверяет, что ничего не брала

Жительница Волыни за кражу сала в День влюбленных получила пять лет тюрьмы. Сама она уверяет, что ничего не принимала.

Об этом говорится в сюжете ТРК "Аверс". Отмечается, что рюмка на автостанции в Ковеле для молодой женщины обернулась проблемой с законом.

Дело в том, что у спавшего рядом мужчины исчез пакет с салом, а очевидцы указали правоохранителям на женщину. До этого она уже была на испытательном сроке за кражу товаров из супермаркета.

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Мужчины, с которыми женщина отмечала праздник, рассказали их знакомая несколько раз куда-то отходила, а потом вернулась с деньгами и пакетом сала, которое они продали и купили еще бутылку крепкого напитка.

"Назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы на основании ч. 1 ст. 71 УК Украины по совокупности приговоров к наказанию назначенному по данному приговору, частично присоединена неотбытая часть наказания по приговору Ковельского горрайонного суда от 13 июня 2022 года, и окончательно определено до отбытия наказание в виде до 5 лет и 2 месяцев лишения свободы", – отметил судья Волынского апелляционного суда Виктор Гапончук.

Защитница подозреваемой акцентировала, что показания людей, которые сами имели проблемы с законом и были в тот вечер пьяны, не могут быть допустимы. Однако прокурор просил апелляционную жалобу отклонить.

"Три свидетеля категорически отметили, что (она – Ред.) принесла черный пакет с продуктами питания. И видели кошелек в ее руках с банковскими карточками, из которого, как отметил один из свидетелей, достала 500 гривен", – сказал прокурорРоман Грицюк.

Женщина отрицает любые дружеские отношения с этими мужчинами.

"Я не состою с ними в дружеских отношениях мы просто с ними выпивали, потому что это был праздник – 14 февраля. Прошу, пожалуйста, дайте пересмотр дела", – заявила обвиняемая и добавила, что ничего не воровала.

"Мы тогда, да, выпивали спиртные напитки на автостанции, я тогда была сильно выпившая – я заснула на лавочке. Пока я спала, ну... я не знаю, что они там делали. А они все говорят, что это я. Я этого не делала", – сказала она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Киеве задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к краже. Злоумышленники ночью проникли в квартиру – переночевали в ней, забрали имущества более чем на 50 тысяч гривен, а после окончания комендантского часа скрылись.

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