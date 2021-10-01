На Волыни картофелекопалка оторвала 17-летнему парню руку: его срочно транспортировали в Киев. Видео

В Волынской области 17-летнему парню картофелекопалка оторвала руку. Инцидент произошел в селе Новоукраинка Луцкого района.

Как сообщают " Волинські новини", механический аппарат захватил руку молодого человека и оторвало ее по плечо. После госпитализации парня было решено отправить в Киев в Национальный институт хирургии и трасплантологии имени Шалимова.

Глава Волынского областного центра экстренной медицины и медицины катастроф Владимир Шмаль рассказал, что решение о транспортировке пациента приняли сосудистые хирурги. Подростка отправили в столицу после того, как в Луцке стабилизировали состояние здоровья: остановили кровотечение и провели операционные манипуляции.

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