На Волыни 'Большая стройка' модернизировала 43 км железной дороги из Ковеля до польской границы

В Волынской области железнодорожники электрифицировали 43 километра маршрута Ковель — Изов — Госграница, соединяющего Украину со странами Европейского Союза.

Об этом сообщает официальный сайт "Укрзализныци". Работы осуществляются в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка", отмечается в посте компании по этому поводу в Facebook.

"Электрификация участка Ковель — Изов — Госграница стратегически важна для отрасли и государства, ведь позволит существенно повысить уровень экспортных грузовых перевозок. В частности, увеличить вес грузовых поездов с 4,6 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн, повысить пропускную способность участка и сократить сроки доставки грузов, а еще — на 136,4 млн грн в год уменьшить эксплуатационные расходы железной дороги и ощутимо (до 12 тыс. т/год) уменьшить выбросы продуктов сгорания в атмосферу", — говорится в сообщении УЗ.

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Сейчас участок эксплуатируется на тепловозной тяге. Основным грузопотоком на нем является экспортное железорудное сырье, которое везут с предприятий региона Кривого Рога на металлургические предприятия Польши. Остальные маршруты этого грузопотока в пределах Украины электрифицированы. А участок Ковель — Изов — Госграница пока остается наиболее затратной частью маршрута, что приводит к росту эксплуатационных расходов Львовской железной дороги.

Работы сейчас продолжаются на участке Ковель — Овадно, где уже установлено 467 опор.

"Реализация проекта электрификации этого направления будет иметь огромный положительный результат для компании и страны: от энергосбережения до уменьшения расходов на закупку горюче-смазочных ресурсов, от повышения пропускной способности участка до упрощения технологии организации движения", — отметил глава правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

Всего Укрзализныця, по словам Камышина, за 2021 год электрифицировала 70 км путей. Это в 23 раза больше, чем в среднем за год за последние восемь лет.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский объявил масштабную модернизацию Укрзализныци отдельным направлением инициированной им программы "Большая стройка".