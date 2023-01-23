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На войне против оккупантов погибли три партийца "Евросолидарности"

Мария Шевчук
Общество
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На войне против оккупантов погибли три партийца 'Евросолидарности'

На восточном фронте погибли три партийца "Евросолидарности". Об этом официально сообщает "Европейская солидарность"

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На войне против оккупантов погибли три партийца ''Евросолидарности''

В боях в районе Бахмута погиб медик из Харькова, участник войны против российской агрессии с 2014 года Вениамин Халапов "Раф". Собратья и сестры вспоминают его как невероятного человека, врача, который поставил на ноги многих маленьких харьковчан. Старший солдат Вениамин Рафаэльович Халапов спас жизнь десяткам собратьев на фронте, но, к сожалению, не уберег себя.

На войне против оккупантов погибли три партийца ''Евросолидарности''

В день гибели друга "Рафа" его дочь родила внука, которого он так ждал.

Также в Донецкой области в боях за Украину погиб партиец "ЕС" из Николаева Александр Тимошенко. В феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение, он одним из первых пошел в военкомат и вступил в ряды Вооруженных Сил Украины.

На войне против оккупантов погибли три партийца ''Евросолидарности''

Собратья вспоминают Александра как энергичного, жизнерадостного и упорного человека. 

"Он безгранично любил жизнь и вдыхал каждое ее мгновение…Приносим искренние соболезнования семье", – отметили собратья Александра.

Во время боя на Донбассе погиб партиец "Европейской Солидарности" из Николаевщины Николай Сторожук. Николай Петрович до последнего оставался верен военной присяге, проявив стойкость и мужество, ценой своей жизни выполнил боевую задачу.

На войне против оккупантов погибли три партийца ''Евросолидарности''

"Европейская Солидарность" выражает искренние соболезнования семьям погибших.