На Винниччине 20 общин подготовились к "Большой стройке" на местных дорогах

В Винницкой области в 2021 году 20 общин при софинансировании из Государственного дорожного фонда отремонтируют местные дороги в пределах президентской программы "Большая стройка".

Об этом сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, передает Укринформ.

"В апреле "Автомобильные дороги Украины" начнут проводить комплекс работ по эксплуатационному содержанию и текущему мелкому ремонту в первую очередь на дорогах общего пользования местного значения тех территориальных общин, которые заключили договор о выделении средств", – отметил Борзов.

По его словам, такие договоры в Винницкой области уже подписали 20 из 63 общин. Они в этом году направят на ремонт местных дорог на условиях софинансирования из Государственного дорожного фонда 21,21 млн грн.

ГП "Служба местных автомобильных дорог в Винницкой области" также берет на себя обязательства по выделению средств в суммах не меньших, чем выделено территориальными общинами на восстановление местных дорог.

По словам Борзова, недостаток средств в Государственном дорожном фонде не позволяет одновременно восстановить сеть автомобильных дорог. Речь, в частности, о тех, которые находятся в аварийном состоянии и пролегают рядом или через территорию села (поселка).

13,44% поступлений от акцизного налога на бензин сегодня зачисляют в бюджет общин – это именно те средства, которые общины могут и должны привлекать к восстановлению автомобильных дорог, отметил глава Винницкой ОГА.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко призвал местные власти не ограничиваться ремонтом только тех дорог, на которые предусмотрены средства из государственного или местного бюджетов.

Он рассказал о том, что Офис президента, Кабмин и Укравтодор ввели и воплощают результативную практику – поиск дополнительных источников финансирования. Укравтодор на своем примере уже показал, как эффективно и прозрачно можно привлекать средства, например, ЕБРР. Тимошенко призвал власть на местах также использовать такую ​​возможность, ведь дорогами местного значения пользуется гораздо больше людей, чем государственными трассами, за которые отвечает Укравтодор.