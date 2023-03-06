На Винниковской табачной фабрике снова устроили ''маски-шоу'' от УБЭБ: работа предприятия заблокирована

Налоговая милиция заблокировала работу Винниковской табачной фабрики. На предприятии устроили "маски-шоу".

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Об этом сообщила пресс-служба фабрики. Предполагается, что указанные проверки, вероятно, приведут к миллиардному ущербу, подробности будут известны позже.

"Интересно, что в этот раз будет? И сколько это будет стоить бюджету из-за остановки фабрики? Потому что 2 года назад прямые убытки государства составили почти 2 млрд гривен, которые бюджет не получил из-за остановки фабрики и блокирования продажи готовой легальной продукции — как это показало в дальнейшем расследование", — так прокомментировали действия фискалов в компании.

Отмечается, что 2 года назад Налоговая милиция уже проводила массовые обыски, изъятие оборудования и техники, блокировала реализацию продукции по всей Украине и изъятие товара со всех торговых точек. Тогда прямые убытки государства составили почти 2 млрд гривен, которые бюджет не получил из-за остановки фабрики и блокирования продаж готовой легальной продукции.