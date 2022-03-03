На Винниччине установили надгробие с изображением Путина. Фото

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В Винницкой области местные жители с сарказмом передали "привет" президенту России Владимиру Путину. В частности, на въезде в город Ладыжин установили надгробие с изображением лидера Кремля.

Об этом сообщает "Общественное. Винница". Инсталляцию создали городские предприниматели.

На надгробии написано: "Путин Владимир Владимирович. 7.10.1957 – 24.02.2022". Также там есть подпись: "От счастливых Ладыжинцев. Слава Украине!".

Примечательно, что на памятнике изображена свастика. А, как известно, нацисты использовали ее как символ "арийской расы", чтобы показать своё превосходство.

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Отметим, что в Первомайске, что в Николаевской области, также установили крест с датой смерти президента России Владимира Путина. Местные жители также передали ему "привет" похоронным венком.

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