На Николаевщине установили крест с датой смерти Путина и передали ему 'привет' похоронным венком. Видео

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В Первомайске, что в Николаевской области, установили крест с датой смерти президента России Владимира Путина. Местные жители также передали ему "привет" похоронным венком.

Соответствующее видео появилось в социальных сетях. В частности, крест установлен на въезде в город.

На нем написано: "Тут отдыхает: Путин Владимир Владимирович. 7.10.1957 – 24.02.2022". На венке также красуется надпись: "Путину – от жителей Первомайска".

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают нести потери после полномасштабного вторжения в Украину. Во вторник, 1 марта, колонна вражеских военных была разбита в районе населенного пункта Баштанка в Николаевской области.

Видео дня

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!