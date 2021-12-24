Неожиданно книги стали топ-товаром по программе єПідтримка – результаты первой недели от Yakaboo

На "вакцинную тысячу" украинцы преимущественно покупали книги. Объем заказов в Yakaboo вырос втрое

В течение первой недели проведения государственной программы "єПідтримка" украинцы больше всего приобретали книги.

В результате на национальной книжной платформе Yakaboo ежедневное количество заказов выросло втрое, а за неделю было приобретено 168,4 тысяч книг.

"За неделю мы обработали 60 тысяч заказов и выслали клиентам 168,4 тысяч книг. Ежедневно мы обрабатываем около 30 тысяч обращений во всех каналах коммуникации с клиентами. И мы единственные, кто действительно справляется сейчас с такой нагрузкой. Онлайн-магазин, огромный склад и современные логистические сервисы работают на полную мощность и 24/7", - отмечает СЕО книжной платформы Yakaboo Иван Богдан.

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Книги из Yakaboo доставляются во все уголки Украины, поэтому даже в небольших городках и селах, где нет театров, кино и спортзалов, украинцы имеют возможность использовать средства, предоставленные по программе "єПідтримка".

В канун новогодних праздников в ТОПе продаж – детские книги (25%), художественная литература (18%) и нон-фикшн (бизнес, деньги, экономика – 9%, воспитание детей, книги для родителей – 7%, биографии и мемуары – 5%).

В ТОП-5 наиболее популярных книг – "Красная книга Гарика" (Гарик Корогодский), "Риздвозавр и список Нечемнюхов" (Том Флетчер), "Купи себе тот долбаный букет: и другие способы собраться вместе от той, кому удалось" (Тара Шустер), "Кафе на краю света" (Джон П. Стрелеки) и "Рождественские игрушки. В поисках подарков от Санты" (Мике Гуталс).

"То, что украинцы покупают именно книги, свидетельствует об общественном запросе на интеллектуальный продукт. Безусловно, программа "єПідтримка" - это очень важная государственная инициатива, которая может повысить мотивацию к чтению среди украинцев и помочь преодолеть кризис на книжном рынке", - добавляет Иван Богдан.

Важно, что онлайн-заказ и онлайн-оплата книг не предполагают физического контакта, что также актуально в период, когда пандемия еще до конца не преодолена.

Напомним, государственная программа "єПідтримка" охватывает почти 12,5 млн полностью вакцинированных граждан Украины, которые через электронное приложение "Дія" могут получить 1000 гривен и в течение последующих 4 месяцев потратить эти средства на покупку услуг или товаров и, в частности, книг. Проект официально стартовал 19 декабря, хотя первые деньги начали поступать на карточки украинцев уже с 16 декабря, и именно с этого момента начался настоящий бум на книги.

Ранее компания Yakaboo, участник этой программы, разработала и обнародовала инструкции, как быстро, удобно и выгодно потратить эти средства на приобретение книг.

Yakaboo — национальная книжная платформа, услугами и продуктами которой пользуется более 3 млн клиентов. Здесь можно найти более 300 тысяч книг на 71 языке в бумажном, электронном и аудиоформатах. Компания сотрудничает с наибольшим количеством издательств — партнерами являются более 500 украинских и зарубежных компаний. Доставляет книги по Украине и в любую страну мира. Мобильное приложение Yakaboo предлагает лучший выбор украинских электронных и аудиокниг и возможность создавать корпоративные библиотеки для компаний. Компания работает на рынке e-commerce с 2004 года. Имеет собственное издательство Yakaboo Publishing, приоритетным направлением которого является нон-фикшн литература.