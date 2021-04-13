На украинском госТВ жителям ОРДЛО и Крыма рассказали о "бесчинствах праворадикалов". Видео

На государственном телеканале "Дом", который ведет вещание на оккупированных РФ территориях Украины, зрителям рассказали о "бесчинствах представителей праворадикальных организаций".

Об этом шла речь в сюжете под названием "Радикалы в Украине. Разбор", опубликованном в YouTube-профиле канала в воскресенье, 11 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В ролике сказано, что некоторые украинские националистические организации вошли в справочник "Символов ненависти" от Украинской Хельсинкской правозащитной группы: "C14", "Национальный корпус", "Традиция и порядок". Эксперт группы Мирослав Гринберг заявил, что участники этих объединений "отрицают, что у людей есть права и равноправие в целом", а также якобы совершают нападения на феминисток.

Авторы сюжета отмечают, что украинские националисты часто фигурируют в сообщениях "о нетерпимости, дискриминации, погромах или угрозах", а их "экстремистская деятельность" якобы играет на руку российской пропаганде, которая стремится очернить облик Украины.

По мнению сотрудников канала, в РФ при помощи преувеличения и манипуляций создают видимость того, что в Украине якобы повсюду бесчинствуют праворадикалы, а власти на это не реагируют. Они считают, что это может отпугнуть жителей ОРДЛО и помешать процессу реинтеграции оккупированных регионов.

В качестве примеров "пугающей" деятельности радикалов и ее последствий в сюжете упомянули задержания и подозрения участникам погромов под Офисом президента в поддержку Сергея Стерненко и арест экс-нардепа Семена Семенченко. Оба они, по версии канала "Дом", якобы связаны с "Правым сектором".

Напомним, что телеканал "Дом" начал работать в начале марта 2020 года. Его создали для вещания на временно неподконтрольные районы Донбасса и Крыма.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук допустил, что вопрос порядка проведения выборов в ОРДЛО может быть вынесен на всенародный референдум.