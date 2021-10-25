На Тернопольщине в ДТП погибли 22-летняя девушка и 30-летний мужчина. Фото

Возле Бережан Тернопольской области в минувшие выходные произошла смертельная авария. Погибли 22-летняя девушка и 30-летний мужчина.

Причиной аварии стало вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом информируют в пресс-службе Национальной полиции (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что авария произошла 24 октября около часа ночи на трассе Стрый-Изварино. Водителю авто марки Mitsubishi Galant не удалось справиться с управлением. Машина взлетела в кювет, перевернувшись и врезавшись в электроопору. В автомобиле находилось кроме водителя, еще трое пассажиров - жители поселка Козова.

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Один из пассажиров погиб на месте аварии, пассажирка скончалась в больнице от травм несовместимых с жизнью. Еще одна пассажирка госпитализирована в больницу (у нее - травматическая ампутация уха).

Из всех меньше всего пострадал водитель. Его задержала полиция, инкриминируя статью 286-1 ч.4 "управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, если они повлекли гибель нескольких лиц".

В случае доказательства вины - ему грозит - 7-12 лет лишения свободы с потерей права управлять транспортными средствами на 7-12 лет.

По информации полиции, в минувшие выходные в Тернопольской области в целом произошло четыре ДТП с пострадавшими.

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