На Тернопольщине исчезли два подростка, которые поплыли ночью на лодке рыбачить. Фото
В Тернопольской области разыскивают двух подростков, 16-летних ребят Игоря Сюсяйло и Петра Харука. Они пошли на ночную рыбалку после чего домой так и не вернулись.
О пропавших подростках сообщило "Досье 102". Известно, что ребята рыбачили на лодке на Днестре.
По данным полиции, в ночь на 11 июня вблизи села Устечко Чертковского района житель этого населенного пункта Игорь Сюсяйло и Петр Харук из села Литячи отправились на рыбалку.
Подростки перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в три часа ночи. Их местонахождение до сих пор неизвестно.
Полицейские на берегу реки нашли одежду пропавших ребят. К поиску несовершеннолетних привлекли работников водолазно-спасательной службы. Сейчас поиски школьников продолжаются.
"Если вы владеете какой-либо информацией, которая может помочь установить места нахождения несовершеннолетних, немедленно звоните по телефону (03554) 2 -12-45 или на "102", – говорится в сообщении полиции.
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