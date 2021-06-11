На Тернопольщине исчезли два подростка, которые поплыли ночью на лодке рыбачить. Фото

В Тернопольской области разыскивают двух подростков, 16-летних ребят Игоря Сюсяйло и Петра Харука. Они пошли на ночную рыбалку после чего домой так и не вернулись.

О пропавших подростках сообщило "Досье 102". Известно, что ребята рыбачили на лодке на Днестре.

По данным полиции, в ночь на 11 июня вблизи села Устечко Чертковского района житель этого населенного пункта Игорь Сюсяйло и Петр Харук из села Литячи отправились на рыбалку.

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Подростки перестали отвечать на телефонные звонки от родных ориентировочно в три часа ночи. Их местонахождение до сих пор неизвестно.

Полицейские на берегу реки нашли одежду пропавших ребят. К поиску несовершеннолетних привлекли работников водолазно-спасательной службы. Сейчас поиски школьников продолжаются.

"Если вы владеете какой-либо информацией, которая может помочь установить места нахождения несовершеннолетних, немедленно звоните по телефону (03554) 2 -12-45 или на "102", – говорится в сообщении полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Днепровщине нашли мертвым пропавшего 8-летнего мальчика. Кинолог со служебной собакой обнаружил тело ребенка в канализационном коллекторе недалеко от места жительства.

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