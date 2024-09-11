На спасение было мало времени: львовские кардиохирурги извлекли из сердца 22-летней девушки российский осколок. Фото

Через неделю после преступного удара оккупантов по Львову 22-летнюю львовянку, в сердце которой попал вражеский осколок, выписали из больницы. Девушка была ранена 4 сентября, а уже 11 она смогла сама выйти из клиники.

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Об этом OBOZ.UA рассказали кардиохирурги Центра сердца и сосудов больницы Святого Пантелеймона Первого медобъединения Львова. Это они смогли оперативно вытащить осколок и спасти жизнь девушки.

Как известно, обстрел Львова 4 сентября отобрал жизнь семи человек, в том числе одного ребенка. Более полусотни украинцев пострадали. Среди них была и 22-летняя девушка с проникающим ранением грудной клетки.

Бригада скорой доставила раненую в больницу Святого Луки Первого медобъединения Львова. Пострадавшая была в шоковом состоянии и испытывала невыносимую боль в области сердца. Медики провели КТ-обследование и обнаружили вражеский обломок в сердце девушки.

"На спасение критической пациентки у медиков было мало времени. Девушке срочно установили дренаж, который выкачивал кровь из плевральной полости (обломок пробил легкое и перикард – окружающую сердце оболочку)", – рассказывают медики.

В Центре сердца и сосудов девушку сразу же положили в операционную.

"Пациентка фактически родилась в рубашке. Я удивляюсь, как она до нас доехала. Потому что как только мы достали обломок из сердца, участок поражения начал сильно кровоточить. Это проникающее ранение сердца. Еще бы миллиметр и она бы умерла", – говорит заведующий Центром Роман Домашич, под руководством которого и работали кардиохирурги.

Сложную операцию врачи проделали прямо на работающем сердце. Обломок размером 1×1,5 см застрял на границе левого и правого желудочков, в толще сердечной мышцы. Осколок достали, а участок поражения зашили.

Операция длилась около 1,5 часов.

Теперь жизни 22-летней пострадавшей ничего не угрожает. Женщину (по ее просьбе, ее имя не называем) уже выписали из больницы.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 сентября во Львове было днем траура. Люди принесли цветы, свечи и детские игрушки в дом, где российский ракетный удар убил мирных жителей.

Кроме семи жертв, из-за российских обстрелов Львова пострадали 53 человека.

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