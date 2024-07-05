На смену жаре придут град и шквалы: где испортится погода 5 июля

В п'ятницу, 5 июля, в Украину на смену жаре придут град и шквалы. В некоторых регионах будет объявлен I уровень опасности.

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Об этом сообщает "Укргидрометцентр". В большинстве районов Левобережья ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

На другой территории Украины осадков не прогнозируется, но облачно с прояснениями.

"Ночью в Украине, кроме востока и юго-востока, местами небольшой дождь, днем в большинстве районов Левобережья кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура в западных, большинстве северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 13-18°С, днем 22-27°С. На остальной территории ночью 18-23°С, днем 28-33°С. На востоке страны местами ожидается сильная жара, воздух прогреется до 37°С.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Синоптики Украинского гидрометцентра сообщили, что до конца текущей недели в части областей Украины ожидается небольшое похолодание. В то же время, на юге нашей страны сохранится очень высокая температура.

– Глава отдела клинических исследований сна в британском университете Лафборо дал несколько советов, как легко заснуть в летнюю жару. Речь идет о прохладе в спальне, охлаждении носков, больше пить, сохранять покой и прочее.

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