На смену осадкам придет потепление: прогноз погоды в Украине на пятницу

Погода в Украине в пятницу, 10 декабря, станет теплее – осадки прекратятся во всех областях, кроме западных. В некоторых регионах гололедица начнет таять, а температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра, опубликованном в Facebook. Как сообщили синоптики, циклон, царивший в Украине в последние дни, будет терять силу.

В то же время утром и ночью в большинстве областей прогнозируют туманы и гололедицу, которые будут частично исчезать только днем. Осадки ожидаются только на западе – там днем пройдет дождь и мокрый снег. В центральных и южных областях гололедица и снег будут таять.

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Ветер в Украине в течение 10 октября будет юго-восточным, на севере, юге и центре возможны порывы до 20 метров в секунду.

Теплее всего в пятницу будет в южных регионах. Столбики днем там будут показывать до +14 градусов, а ночью будет +4...+6 градусов. Осадков не прогнозируется, в течение дня будет сухо и солнечно.

На западе температура воздуха днем будет +2…+4 градуса, а ночью прогнозируют морозы до -4 градусов. Также следует ожидать осадки. В северных регионах воздух днем прогреется до +6...+8 градусов, а ночью следует ожидать +3...+5 градусов. Там будет солнечно и сухо в течение всего дня.

На востоке Украины также прогнозируют солнце, температура днем будет +5...+7 градусов. Ночью столбики будут показываться до +5 градусов.

Погода в Киеве 10 декабря тоже будет солнечной, осадков не прогнозируют. Утром и ночью возможен туман. Температура воздуха поднимется до +8 градусов, а ночью будет +2…+4.

Как сообщал OBOZREVATEL, на новогодние и рождественские праздники температура в Украине может резко упасть и украинцы столкнутся с -15 градусами. Однако снега может и не быть, потому что его с каждым годом выпадает все меньше из-за глобального потепления.