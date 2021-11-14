Свекру сегодня 85. День рождения.

В пятницу он был выписан с больницы с нормальной температурой и сатурацией 98 , которую держал сам.

В пятницу вечером дома температура поднялась до 37,5. Посоветовавшись с Денисом Сурковым мы его отправили проверить прокальцитонин. Лейкоциты на момент выписки – 2,3. Прокальцитонин пришёл 0,03 при норме до 0,1. Вывод – бактериального воспалительного процесса нет.

Дальше – суббота и воскресенье, температура 39-40, начало подниматься давление 180 на 120 (он не гипертоник). Вызвали вчера врача из Медикома, он приехал и, с*ко, назначил опять антибиотики. Дед уже 1,5 месяца на антибиотиках. И если первое воспаление действительно по анализам было бактериальное, то все последующие указывали на вирусную этиологию воспалительного процесса, но в больнице ему все равно капали антибиотики.

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Ладно, думаю, в больнице боятся и страхуются на случай присоединения госпитальной инфекции. Но, пардон, зачем ему опять антибиотик? Я визжу, сидя в аэропорту Египта, в трубку врачу из Клініка Медіком:

Я: вы анализы видели?

Врач: да

Я: вы прокальцитонин и лейкоциты видели?

Врач: да.

Я: хрипы прослушиваются?

Врач : нет (тут небольшое уточнение, при бактериальной этиологии воспалительного процесса в лёгких хрипы были бы)

Я: так какого хрена вы назначаете антибиотик?

Врач: я не знаю, что делать.

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Сегодня ночью давление 190 на 150, температура 40.

Скорая не выезжает на высокую температуру.

Скорая не выезжает на высокое давление. Инсульты и инфаркты, по ходу, просто отменили, в связи с пандемией. Просто нужно перестать болеть.

Я ночь и утро ломаю голову, что делать дальше. Ведь выход из любого (пусть ковидного) вируса – это либо выздоровление, либо смерть, либо выздоровление после присоединившейся бактериальной инфекции. Бактериальной инфекции нет. Вирусная – дед болеет с начала октября – ну уже любой вирус либо умер бы, или убил того, в кого он попал.

Сейчас дед поехал на УЗИ лёгких – если исключаем лёгкие, а скорее всего они уже ни при чем, так как сатурацию дед держит, то я просто не знаю что делать.

Рыть нужно в другую сторону, я даже подозреваю в какую, но пока не хочу об этом думать.

Но тут у меня возникает ряд вопросов.

1. Какого хрена скорые не ездят на высокое давление? Ведь любое высокое давление у человека не страдающего гипертонией, в таком возрасте может привести к инсульту или инфаркту.

2. Какого хрена я должна сама читать и разбираться в анализах, и тормозить врачей от совершенно безграмотных назначений? Даже частных врачей, про государственных тихо молчу.

3. Какого хрена я должна ломать себе голову, что мне делать с дедом, при отсутствии скорой помощи, невозможности госпитализации для обследования, невозможности диагностики других заболеваний?

4. Я стою на руинах украинской медицинской системы, и сама вынуждена сидеть и анализировать анализы, созваниваться с врачами, поднимать его анамнез.

Почему? Зачем я плачу налоги? Зачем существует частная медицина, которая, по ходу, тоже захлебнулась?

Зачем врачи при отсутствии бактериальной инфекции хреначат всем антибиотики? Ангины вы потом банальные чем лечить будете?

5. И ещё мысль, которая сверлит мне голову уже не первый день.

2014-2019 год – при военном конфликте (форс - мажор), по данным ООН, у нас погибло около 15 000 человек (поправьте, если написала не точно).

2019-2021 – при пандемии (тоже форс - мажор) на сегодня по данным МОЗ официальным у нас умерло только от ковида 76705 жителей Украины. Это без учета "надлишкової смертності" и смертности от других заболеваний, не связанных с ковидом, но при которых не оказали медицинских услуг, потому что медицинская система рухнула, и валяется мертвой уже давно, даже если в неё бесконечно тыкать палочкой. Она даже уже издаёт хреновые запахи, но власть их не слышит. Полная потеря обоняния.

Вы меня простите, но " хуже не будет" оказалась очень хреновая мантра.