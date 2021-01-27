На Ривненщине умерли молодая женщина с COVID-19 и ее ребенок

На Ривненщине через несколько дней после родов умерли молодая женщина с COVID-19 и ее малыш, родившийся недоношенным.

Как пишет 03656.com.ua, о трагедии стало известно из соцсетей. Коллеги выражали соболезнования начальнику отделения призыва Млиновского районного территориального центра комплектования и соцподдержки Александру Возюку по поводу смерти жены и сына, уточнили журналисты (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Они выяснили, что умершие – жительница пгт Млинов Надежда Возюк, болевшая коронавирусом, и ее новорожденный сын Ярослав.

По сообщению руководителя Дубенского роддома Ростислава Андрощука, мальчик родился на 28 неделе беременности. Поскольку состояние беременной ухудшалось, ей срочно сделали кесарево сечение.

Затем женщину перевели в одно из врачебных учреждений Ривне, ребенка сразу после рождения забрали в реанимацию. К сожалению, мать и младенец умерли.

По информации СМИ, у женщины, кроме коронавируса, были еще патологии. Окончательную причину смерти врачи назовут после вскрытия.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Киеве 23 января умерла 34-летняя женщина, которая рожала дома. Ребенок выжил и находится под наблюдением врачей.

В течение беременности роженица не состояла на медицинском учете и не обращалась к врачам.