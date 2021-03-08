На Ривненщине младенец задохнулся из-за кота, который лег ему на лицо

В Ривненской области четырехмесячный ребенок задохнулся после того, как кот улегся спать ему на лицо.

Трагедия произошла днем 8 марта в Остроге, сообщается на странице Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Вызов медикам поступил в 15:19, а бригада, которая прибыла на место в 15:26 обнаружила малыша без признаков жизни.

По словам матери, мальчик лежал в коляске. Она обнаружила его уже неживым, когда заметила, что кот спит на лице ребенка. Отец делал ему массаж сердца, пытаясь реанимировать.

Медики также провели реанимационные меры, но признаков жизни младенец не подавал. Его доставили в Острожскую центральную райбольницу, где констатировали смерть.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепропетровской области трехлетний ребенок умер от побоев по дороге в больницу.

В полиции подозревают мать. По данным правоохранителей, она наносила ему удары по всему телу, на котором остались синяки и гематомы. На следующий день мальчику стало плохо. Его на машине пытались довезти до больницы, но в пути ребенок скончался.