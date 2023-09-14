На Ривненщине бус сбил многодетную мать с ребенком на пешеходном переходе: женщина погибла

В Ривненской области 12 сентября утром микроавтобус на пешеходном переходе сбил 37-летнюю маму с 3-летним сыном из села Дмитровка. Женщина получила многочисленные травмы и через несколько часов умерла в больнице. За жизнь ее сына борются врачи. Всего же без мамы остались пятеро детей.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Ехали к бабушке в больницу

Трагедия произошла в понедельник, 12 сентября, примерно в 9:00 утра на трассе возле села Бабин Ривненской области. 37-летняя многодетная мама Ирина Ткачук шла по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с младшим 3-летним сыном Давидом.

Они собирались ехать в Гощу к бабушке, которая лежит в больнице после операции.

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Очевидцы рассказывают, что один автомобиль остановился, чтобы пропустить женщину. Однако другой автомобиль, бус Peugeot Boxer, на скорости вылетел на переход и сбил пешеходов. Женщина и ребенок отлетели на несколько метров.

Скорая помощь забрала маму и ребенка. Однако вечером стало известно, что Ирина от многочисленных травм скончалась.

Маленький Давид находится в реанимации. По словам знакомого семьи, мальчик был на искусственном дыхании, но сейчас уже дышит сам. У него сломана нога и сотрясение мозга.

Без мамы осталось пятеро детей

Погибшая Ирина Ткачук была мамой пятерых детей. Кроме Давида, в семье есть 7-летний сын Ярослав, 15-летняя дочь Аня, 19-летний сын Алексей и 20-летняя дочь Вита.

Двое старших детей были за границей, сейчас Вита приехала домой. Дети очень тяжело пережили известие о смерти матери.

"Мама была искренней, доброй, многим помогала, никто о ней плохого слова сказать не может. Она часто повторяла: "Я люблю работу, а работа любит меня". И любила нас. Еще она увлекалась ездой на машине. Перед тем как мама умерла, она словно подала нам знак. Ни с того ни с сего у нас загорелась машина. А после этого нам позвонили и сказали, что нашей мамы не стало", – рассказала нам дочь погибшей Аня.

Девочка говорит, что, кроме старшей сестры и брата, у них есть много родственников, которые будут им помогать. Те, кто хотят помочь семье, могут перечислить средства на карточку 4790 7299 5759 5739.

Ирина снимала видео для своего Tik Tok. Она любила своих детей и часто делала с ними короткие видео.

Погибших в авариях становится больше

За рулем Peugeot Boxer был 24-летний водитель. По предварительным данным, он был трезв. Сейчас полиция задержала его и решает вопрос с мерой пресечения.

Надо отметить, что, по данным "Опендатабот", за семь месяцев этого года количество ДТП немного уменьшилось по сравнению с 2021 годом: с 12994 случаев до 12604. Однако количество погибших на дорогах увеличилось: с 1575 в 2021 году до 1610.

Лидером по авариям является Днепропетровская область – 1163 аварии. На втором месте Львовская область – 1072, на третьем город Киев – 1045.

Что касается числа погибших в авариях, то лидером остается Днепропетровская область, тут за семь месяцев этого года погибли 164 человека, это больше, чем в 2021 году, – тогда умерло 142 украинца.

На втором месте также Львовская область: 116 человек погибло против 109 в 2021 году. И на третьем месте Киевская область, тут погибло 111 человек, немного меньше, чем два года назад, – 115.

Правда, в Волынской области в этом году отмечается большой прирост ДТП – аж 45%.