На работе, дома и в громкой компании: хорошие тосты для новогодних праздников

Мало какой Новый год проходит без веселого застолья. А там, где праздничный стол, там и тосты, не правда ли?

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Нередко когда до нас доходит очередь говорить за столом, мы чувствуем растерянность и не знаем, что сказать. Если вы из таких людей, OBOZ.UA поможет вам подготовиться к новогодней вечеринке. Независимо от того, будете ли вы праздновать в кругу родных, друзей или коллег, одна из этих речей точно поможет вам произвести на них незабываемое впечатление и оригинально пожелать им всего наилучшего.

Наступает Новый год — поэтому самое время начать новую историю. Пусть она будет полной впечатлений, успехов и радостных событий. Желаю всем интересных открытий и больших достижений! Пусть этот год будет полон радости, любви, семейного тепла и верных друзей!

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Хочу поздравить каждого, кто собрался в этом доме, с Новым годом! Пусть он принесет всем нам безудержное счастье, огромную любовь и безграничную радость. Пусть каждый день этого года будет наполнен яркими согревающими душу моментами. В новом году пусть будут новые достижения, которые будут для нас легкими!

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Есть известная итальянская новогодняя традиция, вы о ней наверняка слышали – это выбрасывать из окон на улицы старые вещи. А я предлагаю выбросить из головы старые мысли. Мой тост: В Новый год – с новыми мыслями, новыми идеями, новыми мечтами!

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С Новым годом! Пусть этот год будет полон новых возможностей и достижений. Желаю вам незабываемых моментов и особых событий, которые останутся навсегда в памяти. Желаю каждому, чтобы сбылось то заветное желание, которое каждый загадывает в полночь. Пусть рядом всегда будут любимые люди, родные и близкие друзья. Чтобы год был полон поддержкой и любовью, потому что в такой атмосфере даже легче достигать всех новых высот.

Выпьем же за то, чтобы следующий год был лучше предыдущего, но гораздо хуже следующего… Чтобы можно было хоть что-то загадать и в следующем году.

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Поздравляю всех собравшихся в этой комнате с праздником. Желаю всем здоровья, счастья, радости и удачи в Новом году! Пусть каждый момент этого волшебного времени подарит новые достижения и незабываемые эмоции. А самое главное, пусть Новый год принесет нам победу!

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Пусть каждый день Нового года производит только радостные события и яркие впечатления. Желаю всем здоровья, счастья и безграничной любви на этом новом этапе вашей жизни. Пусть этот год будет в сто раз лучше предыдущего, пусть беды обходят нас всех стороной, а мы все чаще будем собираться такой дружеской компанией!

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Семья сидела у новогодней елки.

Отец семейства подводил итоги уходящего года. Он говорил, что год прошел не так, как хотелось, и начал перечислять все произошедшие за год неудачи…

Жена молча слушала мужа, а потом сказала:

– Посмотри, какие замечательные огоньки на елке!

– Да, елка в этом году замечательная!

– Если ты посмотришь внимательно, то увидишь, что среди множества лампочек есть несколько перегоревших. Мне кажется что ты, вместо того, чтобы смотреть на уходящий год с гордостью и радостью, ты выискиваешь несколько сгоревших лампочек, не замечая множества огоньков.

Муж еще раз посмотрел на елку, на яркие огоньки, обнял жену и дочь и сказал:

– Год был отличным!

Выпьем за то, чтобы больше замечать хорошее в жизни.

Хочу пожелать, чтобы в этот новогодний вечер у всех сбылись все мечты, а счастливые мгновения оставались в сердцах всегда. С Новым годом! Пусть этот Новый год начнет в жизни каждого новый раздел, который будет полон только положительных и приятных приключений. Каждый чтобы был окутан любовью дома и успехом на работе. И удача чтобы сопровождала во всех делах!

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С Новым годом всех поздравляю! Пусть каждый момент в этом году будет ярким и незабываемым, словно заря в ночном небе. Выпьем за то, чтобы каждый день нового года был как зажигательный фейерверк, разворачивающийся на небосводе, придавая новые ощущения и впечатления.

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Мне нравится высказывание: "Нельзя добавить дней к жизни, но можно добавить жизнь в каждый наш день". Друзья! В новом году нас ждет 365 новых дней: это 365 приключений и 365 событий. Мой тост за 365 новых страниц нашей жизни!

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В первую очередь хочу поздравить всех с Новым годом. Пусть в следующем году у нас будет столько красивых и радостных событий, столько добрых и прекрасных дел, сколько огоньков горит на новогодних елках в мире. Поднимем бокал за 365 дней года, которые ждут нас впереди, за 365 возможностей, за 365 новых страниц жизни, за 365 чудес, которые с нами произойдут! За Новый год, который все это подарит нам!

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