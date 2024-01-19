'На пути из оккупации нас обстреляли ракетами': история Глеба из Запорожской области в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Его детство четко разделилось на "до" и "после" начала полномасштабного вторжения. "К" он жил, по собственному определению, "супер": учился в школе, делал уроки и гулял с друзьями. "После" – находится в постоянном стрессе. Мальчик быстро понял, что это война. Итак, убийства людей… Свою историю Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова доверил Глеб Аверин из Запорожской области.

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В тот день, запечатлевшийся в памяти каждого украинца, Глеб проснулся очень рано, потому что мама, папа и брат включили телевизор. Первое, что спросил мальчик – что нужно делать?

"Они подготовили сумки, зарядили фонарики, телефоны, павербанки, – на всякий случай. В школу нас не пустили", – вспоминает Глеб.

Родной поселок вскоре оккупировали русские захватчики. Почве очень трудно вспоминать эвакуацию. И не только потому, что пришлось оставить свою маленькую привычную вселенную.

"Когда мы уезжали с оккупированной территории, нас просто обстреляли из ракет. Потом перед нами, перед моими глазами, стреляли в воздух... Это было ужасно. Мы были в пути очень долго. Я думал только о том, чтобы доехать до Запорожья и поспать", – рассказывает мальчик.

О потере отца и своих волнениях за маму Глеб рассказывает.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.