На Прикарпатье местные жители избили женщину с ребенком: их заподозрили в сотрудничестве с ТЦК. Фото и видео

В селе Космач Ивано-Франковской области местные жители устроили "расправу" над украинкой, потому что заподозрили ее в помощи Территориальному центру комплектования и соцподдержки. Люди 6 февраля перекрыли дорогу и пытались вытащить Иванну Ванджурак с ее автомобиля, травмы получила она, ее шестилетняя дочь и еще одна женщина.

Об инциденте потерпевшая сообщила в Facebook, опубликовав видео с места происшествия. Пресс-служба Главного управления Национальной полиции Украины в Ивано-Франковской области подтвердила, что пострадали три человека (среди которых несовершеннолетняя девочка). Они были доставлены в больницу.

Ванджурак заявила, что получила сотрясение мозга, а у ребенка – травма носа.

Женщина рассказала, что разъяренная толпа назвала ее "наводчицей военкома".

Она увидела, что люди перекрыли дорогу, когда ехала из своего села Брустуры в соседний Космач на почту. Первый раз жительницы населенного пункта расспросили, кто она и куда едет, проверили, не снимала ли она ничего на камеру телефона. После этого отпустили.

На обратном пути машину Ванджурак снова остановили. В комментарии "Суспільному" она рассказала, что в толпе было около 70 человек.

Жители начали снова спрашивать, кто она. Некоторые говорили, что она "точно не местная, потому что они ее не знают". Кто-то из толпы сказал, что она "наводчица" ТЦК и СП.

"Несколько человек сказали, [...] что я приехала к ним в село сдавать их и их мужчин, и это было уже с криками, с угрозами и матами в мою сторону сказано… И тут начался весь ад. Они начали бить машину (трясли, хотели перевернуть), начали вытаскивать меня через окно, вырывать мне волосы и вырвали ключи из машины.. Я начала кричать, что в машине ребенок, надеялась на хоть какую-то человечность", – написала Ванджурак в соцсети.

По ее словам, в окна люди пихали какие-то палки, одна из женщин битой зацепила ребенка. На помощь потерпевшей пришли две ее знакомых односельчанки. Они сели в авто, одна прикрыла собой ребенка, а вторая пыталась "отбить" водительницу.

Кому-то из толпы удалось открыть дверь. Ванджурак пытались вытащить наружу. Потом, по ее словам, неизвестный мужчина крикнул: "Это не та машина". И люди побежали к другому автомобилю.

"У ребенка было окровавленное лицо, нос полностью разбит. Дочь очень плакала. У меня голова тоже сильно болела, я ничего не понимала. Потом в толпу приехала полиция, два наряда. Люди начали на них кричать, угрожать, что сожгут машину", – рассказала Ванджурак.

7 февраля украинке и ее родным начали звонить с угрозами из-за того, что она обнародовала видео избиения в интернете. Неизвестные "советовали" бояться за ребенка и обещали сжечь дом.

В полиции сообщили, что 6 февраля ездили на вызов, провели с жителями разъяснительные беседы и люди вскоре разошлись.

"Жители получили ложную информацию, распространенную по локальным группам в социальной сети. Около ста человек самовольно перекрыли местную дорогу и не пропускали транспортные средства. Между гражданами произошли потасовки, в которых пострадала несовершеннолетняя и две женщины. Они были доставлены в местную больницу", – заявила пресс-служба.

Полиция ожидает результатов экспертиз от медиков, после чего будет решен вопрос о предоставлении правовой квалификации происшествия.

Глава местной громады Дмитрий Мохначук заявил, что после 18:00 приехал к разъяренной толпе, пытался их успокоить. "Там было людей 200. Не знаю, был ли кто-то из чужих. Но ту машину люди уже отпустили", – рассказал представитель местной власти.

Толпа разошлась после того, как на место происшествия приехал начальник полиции.

"Уже вместе с ним мы их уговорили, и люди разошлись. У них – одно требование, они очень "воюют" против работников ТЦК и СП", – сказал Мохначук.

Как писал OBOZ.UA, ранее в селе Подвиноградов Береговского района Закарпатья бурные выборы цыганского "барона" переросли в массовую драку и закончились убийством. Один местный житель нанес другому смертельный удар лопатой по голове.

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